快訊

女大生與父母現身靈堂 女警男友批：始終找不到你們的反省悔意

大家都在用！iPhone 17 Pro背蓋翹起「過保修理花4千」 店員曝1物強度太強

MLB／鄧愷威重返牛棚表現神勇 1.1局未失分再奪中繼成功

聽新聞
0:00 / 0:00

國籍航空布局歐美1／歐洲首發選布拉格 星宇航空看好區位優勢

中央社／ 台北3日電

星宇航空拓展歐洲市場，首發航點選擇捷克布拉格。星宇航空策略長劉允富接受中央社專訪時表示，除了航權考量，更看好布拉格的優越地理位置，客貨運可銜接德國奧地利的城市。

星宇航空成立8年，今年8月首度開闢歐洲航線，捷克首都布拉格成為首選。星宇航空找來歌手蔡依林重新詮釋她在2003年唱紅的「布拉格廣場」，宣布開航布拉格消息，讓不少星宇粉絲引頸期企盼。

歐洲有許多熱門航點，星宇為何選中直航布拉格作為歐洲航網的起點，星宇航空策略長劉允富接受中央社專訪時直指，布拉格在中東歐具有極佳位置。

劉允富說，捷克是少數在歐洲不受航權限制情況下的潛力市場，捷克位於歐洲心臟位置，從布拉格機場可以銜接德國、奧地利、波蘭等國，地理位置優越，交通十分便利。

捷克本身擁有豐富的歷史文化，劉允富表示，這幾年中歐旅遊深受台灣旅客歡迎，高端行程把中歐視為重點路線，捷克布拉格是其中一站。此外，星宇航空也看好捷克未來可作為台灣與歐洲的經貿中繼點。

捷克近年與台灣在文化、經濟跟科技合作密切，台積電將在德國德勒斯登（Dresden）設廠，其他科技大廠也陸續進駐在捷克東南部，可望帶動區域產業發展。劉允富說，捷克將會有半導體生產聚落，這也是星宇開航布拉格的重要價值。

開航布拉格初期，星宇以旅遊市場為主，尤其是高端旅遊將會是主力，預期佔比將達50%。劉允富分析，從捷克走陸路可以連接德國、奧地利及波蘭，預估除了團體旅客，自由行旅客也會經由布拉格進出中歐。

「商務旅行也預期會非常暢旺」劉允富說，不單單是傳統的經貿商務人士，半導體聚落的工程師、主管等商務往來也將熱絡，初期預估商務旅客比例佔3成，後續提升到4成，追上旅遊客群。

在轉機優勢方面，劉允富表示，透過航班時間帶設計，東南亞、日本、韓國或港澳旅客，可從台灣轉機去布拉格；目前亞洲只有中國北京、韓國首爾、日本東京與台灣台北有航班直飛赴布拉格，預期從台灣中轉的旅客占比為2成左右。

劉允富認為，布拉格航線最理想的客群比例就是商務旅客40%、觀光旅遊旅客40%，中轉旅客20%。

除了客運外，貨運也是布拉格航線的重要商機，尤其台積電將在德國慕尼黑成立晶片設計中心、在德勒斯登設立12吋晶圓廠，加上捷克東南部形成的半導體聚落，都將帶動可觀的貨運需求。

劉允富說，布拉格在歐陸的貨運路網非常成熟，在主客觀整體條件支持下，布拉格航線的貨運業務可寄予厚望。

劉允富預估，以將執飛布拉格航線的空中巴士A350-900或A350-1000的機型來說，900的貨載可望達到8成，約15噸；1000貨載可達8成約18噸。

劉允富指出，無論是900或1000的機型，都能吸引高度要求時效的貨主跟貨物，特別是高科技的零組件。未來10架貨機陸續交機到位，布拉格航點將更具競爭力。編輯：陳清芳）

奧地利 蔡依林 德國

延伸閱讀

中東戰爭衝擊經濟 學者：東南亞對美信任降、強化美中不選邊

油價飆漲飛一趟虧一趟 大陸五一出境航班取消率倍增

吉隆坡機場國旗爭議 駐馬代表盼馬來西亞找出解方

出國這咖買對了嗎？2026十大行李箱品牌曝光

相關新聞

鼠患不能僅靠投藥 環境部：應同步清除環境食物來源

近期台北市部分地區為因應鼠患，大量投放老鼠藥。環境部今表示，針對台北市政府在回應民眾質疑投放老鼠藥問題時，強調均「使用中央的核可用藥」。然而藥劑來源合法是基礎，但投放方式與綜合管理才是安全且有效的關鍵

五一連假收假日上午國5恐塞時速24公里 下午1時起高乘載管制

今為勞動節連續假期收假日，北返高峰，高公局預判今日上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭至坪林路段，已湧現車潮，上午9時許宜蘭到頭城時速只有24公里。高公局建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地

讀饗時光EP170｜用「設計」寫一本「新竹旅遊指南」

新竹人文美學品牌「或者」與日本設計公司「 D&DEPARTMENT PROJECT」 跨國合作了一本「新竹旅行指南」。為什麼要找日本編輯團隊合作？他們看到了哪些我們沒有發現的新竹人事物、好吃好玩的？

絲瓜肛門內折斷！醫生警告吸水膨脹難處理 3大提醒保護腸道

醫療事故起因千奇百怪，最重要的是病人安好。台灣1名網友在Threads發文表示，其朋友任職醫護人員，分享醫院最近有1個急症個案，有病人因肛門有異物無法自行弄出而求醫，醫護人員經檢查後發現是折斷的絲瓜折

今五一連續假期收假日北返高峰 國道11處恐塞

今為勞動節連續假期收假日，高公局預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。高速公路局預估國道11處恐塞，西部

恐有5月颱！粉專揭生成、影響台灣機率

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，進入5月，熱帶擾動，逐月活躍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。