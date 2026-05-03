國籍航空布局歐美1／歐洲首發選布拉格 星宇航空看好區位優勢

星宇航空拓展歐洲市場，首發航點選擇捷克布拉格。星宇航空策略長劉允富接受中央社專訪時表示，除了航權考量，更看好布拉格的優越地理位置，客貨運可銜接德國、奧地利的城市。

星宇航空成立8年，今年8月首度開闢歐洲航線，捷克首都布拉格成為首選。星宇航空找來歌手蔡依林重新詮釋她在2003年唱紅的「布拉格廣場」，宣布開航布拉格消息，讓不少星宇粉絲引頸期企盼。

歐洲有許多熱門航點，星宇為何選中直航布拉格作為歐洲航網的起點，星宇航空策略長劉允富接受中央社專訪時直指，布拉格在中東歐具有極佳位置。

劉允富說，捷克是少數在歐洲不受航權限制情況下的潛力市場，捷克位於歐洲心臟位置，從布拉格機場可以銜接德國、奧地利、波蘭等國，地理位置優越，交通十分便利。

捷克本身擁有豐富的歷史文化，劉允富表示，這幾年中歐旅遊深受台灣旅客歡迎，高端行程把中歐視為重點路線，捷克布拉格是其中一站。此外，星宇航空也看好捷克未來可作為台灣與歐洲的經貿中繼點。

捷克近年與台灣在文化、經濟跟科技合作密切，台積電將在德國德勒斯登（Dresden）設廠，其他科技大廠也陸續進駐在捷克東南部，可望帶動區域產業發展。劉允富說，捷克將會有半導體生產聚落，這也是星宇開航布拉格的重要價值。

開航布拉格初期，星宇以旅遊市場為主，尤其是高端旅遊將會是主力，預期佔比將達50%。劉允富分析，從捷克走陸路可以連接德國、奧地利及波蘭，預估除了團體旅客，自由行旅客也會經由布拉格進出中歐。

「商務旅行也預期會非常暢旺」劉允富說，不單單是傳統的經貿商務人士，半導體聚落的工程師、主管等商務往來也將熱絡，初期預估商務旅客比例佔3成，後續提升到4成，追上旅遊客群。

在轉機優勢方面，劉允富表示，透過航班時間帶設計，東南亞、日本、韓國或港澳旅客，可從台灣轉機去布拉格；目前亞洲只有中國北京、韓國首爾、日本東京與台灣台北有航班直飛赴布拉格，預期從台灣中轉的旅客占比為2成左右。

劉允富認為，布拉格航線最理想的客群比例就是商務旅客40%、觀光旅遊旅客40%，中轉旅客20%。

除了客運外，貨運也是布拉格航線的重要商機，尤其台積電將在德國慕尼黑成立晶片設計中心、在德勒斯登設立12吋晶圓廠，加上捷克東南部形成的半導體聚落，都將帶動可觀的貨運需求。

劉允富說，布拉格在歐陸的貨運路網非常成熟，在主客觀整體條件支持下，布拉格航線的貨運業務可寄予厚望。

劉允富預估，以將執飛布拉格航線的空中巴士A350-900或A350-1000的機型來說，900的貨載可望達到8成，約15噸；1000貨載可達8成約18噸。

劉允富指出，無論是900或1000的機型，都能吸引高度要求時效的貨主跟貨物，特別是高科技的零組件。未來10架貨機陸續交機到位，布拉格航點將更具競爭力。編輯：陳清芳）