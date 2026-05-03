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勞動節連假收假 國5上午估現北返車潮
今天是勞動節連假收假日，即時路況顯示，上午8時30分，國道大致順暢，不過，交通部高速公路局預估上午國5就會開始出現北返車潮，呼籲用路人提早出發。
根據高公局統計，今天凌晨0時到清晨5時平均交通量為5.2百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）的1.3倍，預估今天交通量為110百萬車公里。
高公局指出，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為8.1百萬車公里，預估上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭至坪林路段；西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發。
高公局表示，今天相關疏導措施包括中午12時到晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時到晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
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