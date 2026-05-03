南高屏台東防高溫 吳德榮：鋒面傍晚到各地轉雨

氣象署今天對台南、高雄、屏東、台東發布高溫資訊，注意攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮表示，傍晚鋒面抵達，影響至6日清晨，各地易有局部陣雨或雷雨，北台灣轉涼。

交通部中央氣象署發布高溫資訊，天氣高溫炎熱及西南風沉降影響，今天白天台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為黃色燈號，注意36度以上高溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天晴時多雲，白天熱如夏，午後山區偶有局部短暫降雨。

吳德榮指出，今天傍晚「梅雨季（5、6月）」首波鋒面到，影響至6日清晨，中部以北有局部陣雨或雷雨，南部地區也轉有局部短暫陣雨或雷雨，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨；各地氣溫略降，北台灣轉涼。

吳德榮表示，6日上午起至7日鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉、氣溫漸升，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨。8日在另一鋒面前的暖氣團內，各地晴時多雲、熱如夏，午後山區偶有局部短暫雨。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬，9、10日受梅雨季第2波鋒面影響，天氣轉變；11、12日鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉。由於各國模式末期模擬並不一致，且將持續調整，應繼續觀察。