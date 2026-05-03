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從第一鮪到萬人音樂會 屏東黑鮪魚文化觀光季登場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東年度觀光盛事「屏東黑鮪魚文化觀光季」正式登場。圖／屏東縣政府提供
屏東年度觀光盛事「屏東黑鮪魚文化觀光季」正式登場。圖／屏東縣政府提供

屏東年度觀光盛事「屏東黑鮪魚文化觀光季」正式登場！首場海洋音樂會2日晚間在東港吸引逾萬人湧入，超強卡司孫淑媚、戴愛玲、草屯囝仔、洪暐哲、郭嘉誼輪番上陣，縣長周春米在現場預告接續還有紅寶石歌廳秀、琉住你音樂會及經典之夜，邀請大家來屏東感受海洋熱情、品嘗黑鮪魚。

周春米說，今年「第一鮪」由琉球籍漁船富漁慶2號船長洪福家奪得，並由佳珍海產餐廳及澎坊股份有限公司共同標得。該尾黑鮪魚重190公斤，以每公斤1萬600元創下歷史新高單價，總價突破201萬元，展現屏東黑鮪魚頂級價值與市場競爭力，感謝在地企業以實際行動支持漁民，形成產業共好循環。

周春米說，從捕獲「第一鮪」至今已累計超過233尾黑鮪魚，顯示漁獲穩定且品質優異。

屏東黑鮪魚文化觀光季邁入第26年，縣府持續以創新思維整合農漁產業、生態保育與觀光資源，不僅深化活動，擴大整體效益，讓傳統漁業文化轉化為具吸引力的觀光品牌。今年一路延續至7月5日，從音樂演出、市集體驗到在地辦桌，一起來感受海洋魅力。

縣府傳播暨國際事務處指出，今年以「大鮪匠魂」為主題，邀請在地設計師操刀，將東港三寶「黑鮪魚、櫻花蝦、油魚子」，結合漁夫、魚販與廚師三種職人角色，轉化為活潑鮮明角色形象，展現濃厚在地文化底蘊與創意能量。推出「東港三寶鑰匙圈」消費兌換活動，透過設計加值與消費誘因，成功帶動人潮與買氣，展現縣府在活動策劃上的細膩與用心。

縣府串聯品牌資源，攜手台灣菸酒公司推出限量版黑鮪魚季主視覺金牌啤酒，並與在地品牌豆油伯合作開發聯名商品。旅遊推廣上，結合高鐵假期推出多元行程方案，讓全台旅客能輕鬆規畫行程、深度走訪東港。

接續活動包括，5月9日琉球鄉「琉住你音樂會」、6月6日「美食推廣宴」、6月13日至14日「大鮪市集」，與6月27日壓軸登場的「經典之夜」，串聯音樂、美食與觀光體驗。

屏東年度觀光盛事「屏東黑鮪魚文化觀光季」正式登場。圖／屏東縣政府提供
屏東年度觀光盛事「屏東黑鮪魚文化觀光季」正式登場。圖／屏東縣政府提供

屏東年度觀光盛事「屏東黑鮪魚文化觀光季」正式登場！首場海洋音樂會2日晚間在東港吸引逾萬人湧入。圖／屏東縣政府提供
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屏東年度觀光盛事「屏東黑鮪魚文化觀光季」正式登場！首場海洋音樂會2日晚間在東港吸引逾萬人湧入。圖／屏東縣政府提供
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文化 音樂會 東港

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