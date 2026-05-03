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恐有5月颱！粉專揭生成、影響台灣機率
氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，進入5月，熱帶擾動，逐月活躍。
「林老師氣象站」表示，今年迄今西北太平洋及南海海域颱風發生的個數僅4個，分別是洛鞍、西望洋、鸚鵡及辛樂克颱風。但今晨加拿大CMC GEM模式、美國NCEP GFS模式均模擬到5月7日、8日前後，關島附近有新的熱帶擾動生成訊號，並有機會再增強為颱風。
目前初步評估，由於東亞季風尚未完全建立，且西太平洋副熱帶高壓位置偏南、結構也未穩定下，在環境駛流場的配置與導引，熱帶擾動多向北轉，要直接影響到台灣的機率非常之小，低於10–15%。
「林老師氣象站」指出，根據統計1958年至2024年共67年西北太平洋及南海海域颱風發生頻率的個數，5月就有70個，是4月個數的1.48倍；過去5月颱包括2020年的黃蜂颱風、2023年的瑪娃颱風等。自此之後發生個數有逐月再快速遞增趨勢，顯見環境條件正在調整變動中，需持續追蹤關注。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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