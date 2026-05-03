梅雨季首波鋒面傍晚報到全台防雷陣雨 影響至周三晨

出門要帶傘！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日晴時多雲，白天熱如夏，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。傍晚梅雨季(5、6月)首波鋒面到，影響至周三(6日)晨，中部以北有局部陣雨或雷雨，南部地區亦轉有局部短暫陣雨或雷雨的機率，應注意「雷擊、強風、瞬間強降雨」的發生。各地氣溫降，北台轉涼。

今日各地區氣溫如下：北部19至33度、中部21至34度、南部21至36度及東部18至34度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周三上午起至周四鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉、氣溫漸升，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。周五在另一鋒面前的暖氣團內，各地晴時多雲、熱如夏；午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式(ECMWF)模擬調整為，周六、下周日(9、10日)受「梅雨季」第2波鋒面影響，天氣轉變。下周一、二(11、12日)鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉。由於各國模式末期模擬並不一致，且將持續調整，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。