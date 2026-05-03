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衛福部長石崇良闢謠 ：北市漢他病毒疫情未升溫

聯合報／ 記者林琮恩翁唯真楊正海／台北報導
衛福部長石崇良。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良。記者林琮恩／攝影

綠營側翼近來猛攻北市鼠患，批台北市長蔣萬安，未能妥適控制鼠患，上升到市長選戰。衛福部長石崇良昨闢謠表示，漢他病毒是衛福部重要監測的傳染疾病，目前疫情並沒有升溫，也請民眾放心。藍營回擊，連自家部長都看不下去出來打臉，側翼還不趕快下車。

根據疾管署統計，自二○一七年至今累計四十四例漢他病毒感染案例，發生時間多集中在每年的一到五月。

石崇良表示，依監測，漢他疫情目前無升溫趨勢，各界可放心，不過，鼠患問題仍須解決，因老鼠不只傳播漢他病毒，還可能涉及食安問題，對公共衛生、疾病傳播均有影響，各界應齊心協力控制鼠患。

疾管署副署長曾淑慧表示，今年除了大安區案例以外，還有另一例感染案例，為新北市七十歲男性，三月中陸續出現發燒、畏寒、全身痠痛等症狀，赴急診後採檢證實感染漢他，經治療後三月底已出院。

國民黨北市中正萬華區市議員參選人郭音蘭說，石崇良直接戳破側翼的謊言，連自家部長都看不下去出來打臉，側翼還不趕快下車？這些特定政治色彩的網路社群，為了攻擊特定對象，不惜「移鼠接木」、「南鼠北送」。這些人平日喊著要打擊假訊息，結果自己就是最大的假訊息產地。

藍營人士也指出，綠營側翼的政治操作，就是要製造恐慌，刻意放大近期網路流傳大量大、小鼠影片，想營造出市府回應鼠患，疲於奔命的負面形象，「但台北市民的眼睛是雪亮的」。

台北 北市 疫情

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