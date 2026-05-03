棄長程選短程 油價高漲掀機票轉單效應

美伊戰爭爆發至今未停歇，原油價格飆升，衝擊機票價格與航班供應問題。鄰近暑假旺季，儘管機票價格上漲不少，許多民眾仍期待今年夏天能全家出國旅遊，業者觀察，今年看起來是短距離旅遊需求旺盛，更甚長程旅遊，與此同時，為了節省荷包，不少民眾搶在近日就先提前開票，「先開好票，價格就不會受到影響」。

疫情之後旅遊需求爆發，機票價格也節節上升，而今年二月底開打的美伊戰爭更因空域限制問題，迫使許多航班改道，從而增加燃料消耗，加上石油供應受到干擾，也同步推高了燃油成本，讓原本就在高檔的機票價格不但降不下來，反而又往上升。不少民眾認為，今年出國旅遊，花費也愈來愈貴。

雄獅集團媒體關係部總經理單葑觀察，目前整體出境市場仍維持正向，二○二五年全台出國旅遊人次達一八九四萬，創下歷史新高，也預期二○二六年將會延續穩定成長態勢。

單葑指出，相較去年第一季同期，日韓、紐澳訂單年增近三成，美、加線更是成長黑馬，訂單年增達四成，北歐極光訂單能見度已延伸至二○二七年三月，顯示旅遊需求仍相當旺盛。

但單葑也說，地緣政治確實造成影響，但主要體現在「轉單效應」，而非整體需求萎縮，亞非地區旅遊需求受波及，旅客轉向日韓、紐澳等相對安全的目的地；換言之，出國意願並未顯著下滑，只是目的地出現重新分配，「出境旅遊受影響的就是亞非線，包含埃及、土耳其等地，占比不到一成，而且轉單到日本、大洋洲最明顯」。

山富旅遊副總經理李慶良表示，今年五月可能機票還會再有一波漲勢，但今年底前要出國的旅客，甚至是有計畫報名的民眾也都有統計資料，大多都已經提前開票，「在漲價之前開票，價格上就不會被影響」。

李慶良指出，觀察起來目前的出國旅遊情形還算正常，今年的影響並不會太大，但是明年的狀況的確就不好說，關鍵還在於年底油價是什麼走勢，而通常來說，油價上漲後，六至八個月對於旅遊業會有比較明顯的反應。

業者指出，短期內還會出現「價格漲但人還是出國」走勢，有些民眾會擔心未來機票價格會更貴，因此現在提前出手買票，甚至網路社群上已經出現如何買票的教戰守則，愈來愈多消費者選擇「鎖價保本」，甚至已經開始預先規畫、下訂下半年的旅遊行程。

業者更說，若是戰事長時間持續下去，當機票超過了承受的臨界點，那過去已經旺了近三年的出國潮，雖不致於跌回疫情時期，但勢必一定會緩解。