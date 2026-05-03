卓揆勉護理師「要有願意工作的手」 未提護病比入法挨批

賴清德總統曾承諾三班護病比兩年內入法，但至今未有具體時程，引發護理團體不滿，預計五日赴衛福部陳抗。行政院長卓榮泰昨出席「第十五屆南丁格爾獎」頒獎典禮，以「母親」形容護理師，引用南丁格爾名言，強調「護理師要有願意工作的手」，但因隻字未提護病比入法，引發獲獎護理人員不滿，批評護病比入法才是基本保障。

獲得南丁格爾獎團體銀獎的花蓮慈濟醫院護理韌性推進小組，昨由護理部主任鍾惠君代表受獎。她當場向卓榮泰喊話，指護理師長期在重大災難與醫療現場承擔高壓工作，若社會與政府僅以「母性」或「韌性」期待其付出，卻未給予制度性保障，並不公平。

鍾惠君強調，護理師「不是靠腎上腺素發功」，護病比入法才是最基本的制度保障，呼籲政府以實際政策回應第一線需求。語畢現場掌聲如雷。

卓榮泰致詞時，雖未提及護病比入法，但提出護理人力荒的解決方法。指曾請考試院與考選部研議調整護理師國考出題方向，提議拿考古題來考，盼降低考題難度，讓更多護理系畢業學生更快進入職場。

不過護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴表示，不支持以「放寬考試」補人力，考試難度若下降，恐影響臨床專業能力，甚至危及病人安全，改善勞動條件與制度面著手才是解方。

對於護病比入法進度，衛福部長石崇良說，未來將以現行護病比標準為基礎進行討論，包括醫學中心白班一比六、小夜班一比九、大夜班一比十一，但強調制度設計須保留彈性，若採硬性規範，恐導致醫院關床、延長住院等衝擊。