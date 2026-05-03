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上千雇主齊聚凱道 控訴制度壓迫

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會等團體2日發起「雇主日凱道大集會」，高呼「照護零空窗、停徵就業安定費」等口號。記者林俊良／攝影
台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會等團體2日發起「雇主日凱道大集會」，高呼「照護零空窗、停徵就業安定費」等口號。記者林俊良／攝影

上千名失能家庭、中小企業、漁業與農業雇主昨頂著烈日聚集在凱道，控訴在長照移工制度不足下遭受擠壓，呼籲政府不能只要求雇主付錢、承擔管理責任，卻沒給相對應的保障。對此，勞動部回應，將研議減輕重症者就業安定費負擔。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會昨發起「雇主日凱道大集會」，聘有家庭看護工、坐著輪椅的重症者高喊「照顧零空窗」、「雇主不是提款機，停徵就業安定費」，也有來自產業、農漁業的雇主參與。一度有維護移工權益的團體，高舉手牌要闖入會場。

桃園潛能發展中心董事長林進興感嘆，重症者請不起薪水相對高的本國籍照顧者，不得不請移工，「在國家政策無法享受照顧，還要付出更多金錢」，勞動部懂的是移工，懂照顧的衛福部卻當沒自己的事，才導致重症家庭要付錢、要被剝削。

中華民國脊髓損傷者聯合會理事長張木藤說，脊髓損傷者若活超過五十年，等於要花一百多萬元的就安費；照顧漸凍人太太十八年的劉先生也呼籲政府減輕重症家庭負擔。

全國漁會總幹事林啟滄則對三年內落實製造、漁撈業移工「零付費」表達憂慮，恐將衝擊業界，弱勢雇主的權利不該淪為政府在國際談判上利益交換的籌碼。

勞動部回應，已有一點二萬名經濟弱勢家庭雇主免繳就安費，勞動部已啟動評估作業，進一步減輕重症家庭負擔。農業部漁業署表示，零付費政策還在準備期，將持續與漁會、產業團體溝通。

雇主 移工 勞動部 重症 長照 看護

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