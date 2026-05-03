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家總籲跨部會盤點 釐清長照人力需求

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，長照人力規畫不能只是「缺人就補人」，須釐清需求。示意圖。圖／聯合報系資料照片
家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，長照人力規畫不能只是「缺人就補人」，須釐清需求。示意圖。圖／聯合報系資料照片

衛福部長照司擬推動「多元人力試辦計畫」，讓非專業人力協助長照非核心服務。家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，支持政府把專業照服員用在真正需要專業照顧的「刀口」上，讓陪伴型、庶務型工作由其他人力分擔；但她也提到，長照人力規畫不能只是「缺人就補人」，須釐清未來人力需求，建立更透明、科學的推估基礎。

陳景寧指出，台灣照服員人力增長速度已從過去每年約百分之廿，降至不到百分之三，但未來長照需求人口被推估每年將增加二至三萬人，更大的問題是，政府目前對未來五到十年長照人力缺口的推估並不清楚，也未納入科技輔具、智慧照護等可減輕照顧負荷的因素，恐怕難真正掌握人力規模。

陳景寧表示，政府應強化「先日照、後居服」的照顧思維，現行長照預算約八至九成集中於居家服務，但居服多是一對一照顧，日照中心則可達一比八。若能透過政策引導適合的重度失能者優先使用日照服務，不僅可增加長輩社會互動、改善心理健康，也能有效減輕居服人力壓力。

陳景寧建議，應建立跨部會的整體盤點機制，從家庭支持系統、失能程度到夜間照顧需求等面向進行交叉分析，精準掌握真正的人力缺口，避免政策淪為零碎補破網。

照服員 長照 人力

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