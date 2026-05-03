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長照缺工…照服員人力分級 專家憂品質

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
照服員人力緊繃，衛福部預計今年第三季試辦「多元人力計畫」。示意圖。圖／聯合報系資料照片
照服員人力緊繃，衛福部預計今年第三季試辦「多元人力計畫」。示意圖。圖／聯合報系資料照片

照服員人力緊繃，衛福部預計今年第三季試辦「多元人力計畫」，將照服員非核心工作，如代購、備餐等項目，交給僅訓練十二小時的民眾執行，好讓照服員更能發揮專業能力；專家指出，該方案確實能改善缺工，但長照服務具整體性，即使是代購、備餐，個案也需重新適應照服員，加上訓練時數短，恐影響服務品質。

據衛福部統計，我國照服員人力從二○一六年的二點五萬人，成長至去年的十點三萬人，成長約四點一倍，但現行使用長照服務多達九十多萬人，若以未來高齡人口成長速度推估，每年約增加二到三萬名的使用者。目前民眾使用的長照項目，集中在居家服務，居家照服員現僅有五萬六千多人，人力明顯緊繃。

衛福部長照司副司長吳希文表示，多元人力試辦計畫是將非核心服務如餐食照顧、陪同外出、家務協助、備餐、代領、代送、代購等項目，交由培訓滿十二小時的民眾來執行，且優先針對只申請非核心項目的個案使用，使用試辦計畫人力的家庭，其部分負擔也會調降。

吳希文說，成為多元人力的照服員，與實際取得證照照服員，薪資絕對不會相同，此試辦計畫期待照服員能更專注於長照核心項目，如協助翻身、移位等，六都及屏東縣、台東縣等均曾表達參與意願，最快今年第三季公布試辦計畫內容。

台灣在宅醫療學會理事長陳英詔表示，支持衛福部推動多元人力計畫，居家服務項目五花八門，並非所有項目都需要高度專業的照服員執行，像是洗澡、移位等，需由專業居服員執行，門檻較低的備餐等項目，則適合二度就業等對象參與，透過分級分工有助活化人力並緩解缺工。

台灣自立支援照顧專業發展協會名譽理事長林金立則認為，長照服務具整體性，即便是代購、備餐等工作，仍需觀察個案狀況與即時應變能力，僅有十二小時的訓練恐會影響服務品質與個案的安全。

林金立質疑，未來多元人力計畫推行後，其人數是否會成為帳面上的照服員人數，若只是降低門檻達到人力的擴充，實際需要使用到長照核心服務的個案，還是需要填補，衛福部應建立完善的升遷制度，或是增加成為照服員的誘因，才是真正對策，避免為擴張人力犧牲整體專業品質。

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