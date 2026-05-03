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經營美術館 學者：打造完整聚落 多方開源

聯合報／ 記者余采瀅鄭國樑朱冠諭／連線報導
桃園兒童美術館。記者胡經周／攝影
桃園兒童美術館。記者胡經周／攝影

各地公立美術館競相開幕，初期吸引人潮，開始售票後入館人數下滑。專家表示，國內美術館門票與國外相比很便宜，但收費對入場人次確有影響；策展若有亮點，高知名度藝術家或展覽就能吸引人，加上建築特色，打造完整的餐飲文創聚落，都能帶動人氣。

東海大學美術系主任李思賢表示，台灣早期美術館並未收費，如今生活水平提高，進美術館不只是看展覽，更是文化與教育素養，「國外收費都比國內高」，美術館營運需要錢，典藏也要保險與管理。

東海大學行政系主任蔡偉銑表示，使用者付費是必要的，但收費確實對入場人次有影響，各地美術館都需面臨經營問題，收費要有配套措施；館方可與基金會合作，以多元活動提高能見度，其次邀請企業贊助，可提升企業形象，收益也可投入館內經營。

元智大學藝術與設計學系主任教授林楚卿表示，美術館除館藏，建築本身若也是藝術品，就能吸引更多族群，要依據自身定位，策畫具亮點、知名度高的展覽，這是不可或缺，例如草間彌生的畫展，必不宣傳就有很多人來看。

林楚卿指出，策展要融入社區、學校參與，結合周邊餐飲、文創商店，搭配假日活動，可提高入館人次。

黃姓藝術工作者說，台灣美術館的經營很「佛系」，門票是全世界數一數二便宜，這未必是好事，以美國的公共美術館為例，多依展覽內容訂定不同票價，台灣在策展上非常用心，應適度調整票價策略，彌補營運缺口。

她建議，透過多元方案補資金不足，如基隆私人的永晝海濱美術館，在成立之初即規畫多元連動空間計畫，同時營運住宿、駐村及展售空間，讓遊客、專業觀眾與在地居民都能觸及到，創造更多元的經濟管道。

文化 餐飲 藝術家 美術館 文創

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