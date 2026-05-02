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藍營拋「高鐵納入TPASS」 學界示警財政負擔與公平性

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川日前指出，正在研擬推出TPASS升級版，包括加入一定金額，可增加搭乘高鐵通勤等方案。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
國民黨新北市長參選人李四川日前指出，正在研擬推出TPASS升級版，包括加入一定金額，可增加搭乘高鐵通勤等方案。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

國民黨新北市長參選人李四川日前指出，正在研擬推出TPASS升級版，包括加入一定金額，可增加搭乘高鐵通勤等方案。對此，學者指出，高鐵票價基數較高，一旦納入TPASS補貼，將大幅增加政府財政負擔，恐形成不可持續之補貼壓力，並產生資源排擠效應，反而影響原本應優先支持之通勤族群，降低政策公平性。

國民黨新北市長參選人李四川日前指出，正在研擬推出TPASS升級版，包括加入一定金額，可增加搭乘高鐵通勤等方案，基北北桃生活圈未來更緊密。對此，台北市長蔣萬安下午受訪指出，期待可以一起來討論。

對此，成功大學教授鄭永祥指出，TPASS是為了減輕「日常通勤」負擔，高鐵則屬高價、長距離運輸，兩者定位不同。現階段若納入，除將大幅增加補貼支出，恐排擠真正需要通勤支持的族群，影響政策公平性，同時，高鐵尖峰運能已接近飽和，恐衝擊服務品質。建議待未來運能提升後，再為審慎評估。

台灣大學教授賴勇成則表示，高速鐵路屬於「高容量但同時高度稀缺的時段資源」。以台灣高鐵為例，在通勤尖峰或連假期間，指定席與自由席乘載率常接近滿載，顯示系統在高需求時段已高度緊繃。若透過類似月票的低邊際成本機制（如TPASS）誘發額外需求，將進一步加劇尖峰壅擠，削弱服務品質與營運調度彈性。國際經驗亦顯示，高鐵系統普遍未納入都市通勤月票。高鐵較適合維持以價格機制與差異化票種為核心的營運模式，而非納入全面性都會月票制度；較可行的方向，是針對特定族群設計具使用限制的定期產品，並搭配時段或車次管控，以兼顧容量效率與財務穩定。

消費者文教基金會交通委員會召集人李克聰說，高鐵納入TPASS並不合適。TPASS旨在支持日常通勤，高鐵則為高價長途運輸，兩者性質不同。若納入，將大幅增加補貼支出，恐排擠既有通勤資源，影響公平性。同時，也可能導致運輸分工失衡，衝擊高鐵與整體運輸體系運作。現階段應審慎看待。

TPASS 高鐵 李四川 蔣萬安 國民黨

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