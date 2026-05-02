濫用老鼠藥恐讓老鼠變多？ 台灣猛禽研究會吐憂心：恐培養超級老鼠

北市近日鬧鼠患，引起外界擔憂部分地區大量投放老鼠藥。台灣猛禽研究會今天在臉書貼文表示，濫用老鼠藥並不會讓整體的老鼠族群變少，反而會造成更多，在沒有統籌的藥劑使用規畫下大量投放，就是在培養超級老鼠。

台灣猛禽研究會今天指出，他們在2021至2024年間檢驗10種106隻因各種原因死亡的猛禽肝臟或胃內容物，61% 檢出滅鼠藥殘留，檢測呈陽性的猛禽中68%檢出兩種或以上藥劑。基隆和台北市的鳳頭蒼鷹樣本老鼠藥檢出率是92%，其中兩隻體內可驗出5種老鼠藥，可見從猛禽體內可以看到老鼠藥的使用從來沒有少過。

台灣猛禽研究會表示，老鼠藥是會失效的，因此要理性面對老鼠，專業防治管理。

台灣猛禽研究會分析，濫用老鼠藥並不會讓整體的老鼠族群變少，反而會造成更多的原因，一是在食物資源豐富的情況下，老鼠並不會乖乖吃老鼠藥，只要還有倖存的老鼠，老鼠族群必然會回升；二是繁殖速度較低的掠食者，因為食物鏈的關係，吃到老鼠藥而亡，掠食者變少則無法壓制老鼠族群。

三是老鼠會對老鼠藥產生抗藥性！目前市面上有幾個類型的老鼠藥，常用的抗凝血類型，有分第一代跟第二代，沒有更多種了。因此，如果在沒有統籌的藥劑使用規畫下大量投放，就是在培養超級老鼠。

台灣猛禽研究會說，老鼠藥發明有100年了，老鼠依舊是大家心中的棘手難題。過度依賴甚至是只有使用老鼠藥，是無法根除老鼠難題，建議二項做為。一是控制老鼠的食物來源：垃圾（場）管理、清除動物餵食點、封閉與清潔汙廢水管線、不要亂倒食物進排水溝等等；二是室內空間巡檢管路，封閉鼠道，如有鼠害問題請尋求專業的公共衛生人士或病蟲害防治業者，切勿隨意投藥。