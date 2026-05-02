李四川提TPASS納高鐵 學者憂補貼大增、公平性：兩者性質不同

國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室研擬TPASS納入高鐵並採加價制。學者今天認為，將大增補貼支出，恐排擠既有通勤資源、影響公平性，且高鐵尖峰運能近飽和，應待運能提升後再評估。

國民黨新北市長參選人李四川拋出通勤月票TPASS的升級版構想，李四川競選辦公室今天表示，正研擬讓TPASS擴大適用範圍，包括加價後納入搭高鐵通勤的方案；台北市長蔣萬安也說，期待4市共同討論，讓月票涵蓋更多公共運輸。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥表示，TPASS是為了減輕「日常通勤」負擔，高鐵則屬高價、長距離運輸，兩者定位不同。

鄭永祥認為，現階段若納入，除將大幅增加補貼支出，恐排擠真正需要通勤支持的族群，影響政策公平性，同時，高鐵尖峰運能已接近飽和，恐衝擊服務品質，他建議，待未來運能提升後再審慎評估。

消費者文教基金會交通委員會召集人李克聰指出，高鐵納入TPASS並不合適，TPASS旨在支持日常通勤，高鐵則為高價長途運輸，兩者性質不同。

李克聰表示，若高鐵納入TPASS，將大幅增加補貼支出，恐排擠既有通勤資源，影響公平性，也可能導致運輸分工失衡，衝擊高鐵與整體運輸體系運作，現階段應審慎看待。

此外，台灣大學教授賴勇成則從國際角度切入，他指出，國際上如法國高速列車（TGV）、德國城際高鐵（ICE）與日本東海道新幹線均未將高鐵服務納入都市通勤月票，以維持容量調度與營收平衡。

賴勇成表示，高鐵較適合維持以價格機制與差異化票種為核心的營運模式，以兼顧容量效率與財務穩定。