漁會憂漁撈移工零付費衝擊產業 漁業署：將規畫配套

依台美對等貿易協定（ART），我國將於三年內落實禁止對製造業、漁撈業移工收取招募費，因此引發漁撈業移工雇主不滿，漁會團體今也跟失能家庭、產業類移工雇主一起上凱道抗議。農業部漁業署表示，政策還在準備期，將持續與漁會、產業團體溝通，也會與勞動部合作跟移工來源國協商，釐清召募費用項目、合理範圍，避免不當費用產生。

針對今日雇主團體上凱道活動，全國漁會總幹事林啟滄憂慮，實施漁撈業移工零付費，將衝擊業界，弱勢雇主的權利不該淪為政府在國際談判上利益交換的籌碼，移工零付費政策應該「誰答應就誰買單」。

對此，漁業署表示，勞動權益制度原本就有時間進行溝通與調整，政府也正持續與產業充分溝通，完善配套措施。

漁業署強調，後續也將透過跨部會協調機制，與勞動部合作，一起跟移工來源國溝通協商，釐清招募費用項目及合理範圍，避免不當費用產生，並將推動新進漁工訓練與支持措施，同時與勞動部共同精進直接聘僱、資深移工轉任中階技術人力機制，研議漁業人力彈性運用制度，因應漁汛及淡旺季需求，穩定產業人力結構。

漁業署指出，我國漁業長期仰賴外籍漁工人力，對於任何制度調整，均須兼顧產業經營實務與人力供給穩定。農業部已廣泛蒐集產業意見，了解產業對制度調整疑慮，並據以研議後續配套作法，作為政策規劃之重要參據。

漁業署強調，相關政策預計尚有準備期，將持續蒐集各界意見，與漁會及產業團體保持密切溝通，凝聚共識後審慎推動，以在保障勞工權益、維持產業永續發展間取得平衡。