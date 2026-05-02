卓揆被當場嗆「護病比入法是最基本需求」 她酸：只會情勒應該下台

賴清德總統承諾三班護病比2年內入法，衛福部至今並未提出具體時程。行政院長卓榮泰今天出席「第十五屆南丁格爾獎」頒獎典禮，花蓮慈濟醫院護理部主任鍾惠君代表該院上台授獎時，當場向卓揆嗆聲，「護理師不是靠腎上腺素發功，護病比入法是最基本需求。」

對此，國民黨台北市中正萬華議員參選人郭音蘭指出，護病比不調整，只會情勒，卓榮泰就是「做功德2.0」。從賴清德當年「功德院長」的爭議發言，到如今卓榮泰的態度，問題其實沒有變，令人心寒的是始終是政府的應對態度。

她說，一句「就當作是做功德」到現在換成「要有愛心、有耐心」，本質一樣，用道德話術掩蓋制度失能。這不是鼓勵，是情緒勒索。

郭音蘭表示，三班護病比入法為總統賴清德重要政見，目標上任2年內（2026年5月20日前）完成，護病比攸關醫療安全與勞動條件，但兩年即將過去，衛生福利部至今仍未提出具體時程與作法，甚至在護理師面前選擇閃避。說穿了，現在的醫療體系，是護理師咬牙撐住的，不是制度完善的結果。高壓低薪只會加速流失，最後傷害的是全民。

郭音蘭說，當政策只剩口號、責任轉嫁基層，被批評「做功德2.0」，剛好而已。真正該做的很清楚：調整護病比、補足人力、改善待遇，而不是繼續要求基層用熱情填補制度缺口。制度問題，不能再靠人硬撐。卓榮泰別再情勒，只會呼籲有愛心，這樣的院長，下台剛好而已。