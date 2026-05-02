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明勞動節連假收假日「各地湧車潮」 國道11大路段易塞曝光

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
明日(5/3)為勞動節連續假期收假日，交通部高公局預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.2倍。本報資料照
明日(5/3)為勞動節連續假期收假日，交通部高公局預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.2倍。本報資料照

明日(5/3)為勞動節連續假期收假日，交通部高公局預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判明日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，以節省寶貴時間。

明日國道相關疏導措施包括12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

五一連假收假日，國道易塞路段預測。圖／高公局提供
五一連假收假日，國道易塞路段預測。圖／高公局提供

五一連假收假日，國道易塞路段預測。圖／高公局提供
五一連假收假日，國道易塞路段預測。圖／高公局提供

五一連假收假日，國道易塞路段預測。圖／高公局提供
五一連假收假日，國道易塞路段預測。圖／高公局提供

五一連假收假日，交通疏導措施。圖／高公局提供
五一連假收假日，交通疏導措施。圖／高公局提供

后里 坪林 高公局 國道 勞動節

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