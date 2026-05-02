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梅雨季首波鋒面明晚報到！中部以北防雨彈 白天高溫上看34度

中央社／ 台北2日電
氣象署表示，明天白天溫度略升，西半部高溫約攝氏31至34度，但晚間梅雨鋒面接近，中部以北先轉為短暫陣雨或雷雨天氣，4日鋒面通過持續降雨，6日起天氣才轉趨穩定。聯合報系資料照
氣象署表示，明天白天溫度略升，西半部高溫約攝氏31至34度，但晚間梅雨鋒面接近，中部以北先轉為短暫陣雨或雷雨天氣，4日鋒面通過持續降雨，6日起天氣才轉趨穩定。聯合報系資料照

氣象署表示，明天白天溫度略升，西半部高溫約攝氏31至34度，但晚間梅雨鋒面接近，中部以北先轉為短暫陣雨或雷雨天氣，4日鋒面通過持續降雨，6日起天氣才轉趨穩定。

中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，明天白天天氣與今天大致類似，但溫度略升，西半部高溫約31至34度，其中台南、台東可能有局部36度高溫，台東有焚風現象，大致為暖熱天氣。

劉沛滕表示，明天午後雷陣雨的範圍也會比今天多一些，包括各地山區、部分北台灣平地也有可能會下午後雷陣雨。

不過，劉沛滕說，明天晚間梅雨鋒面開始影響台灣，屆時中部以北地區會先轉為局部短暫陣雨或雷雨天氣型態，4日鋒面通過時降雨更明顯，5日時鋒面雖已過，但受華南雲雨區影響仍會持續降雨。

劉沛滕指出，降雨時間約從明天晚間至5日，而6日起至8日天氣則相對穩定，又會轉為偏東風或者是偏南風天氣型態。

劉沛滕說，下一道梅雨鋒面預計9日起影響台灣，但與明天晚上的梅雨鋒面相同，帶來的降雨強度皆為普通。

溫度方面，劉沛滕表示，明天晚間鋒面開始影響台灣，整體溫度下降，北台灣高溫約24至25度，4日深夜至5日清晨，北台灣低溫可能降至18至19度，5日白天雖然還有華南雲雨區水氣，但東北風冷空氣減弱，溫度會逐步回升，6日天氣轉為穩定之後高溫大概為27至30度。

低溫 氣象署 高溫 梅雨 鋒面

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