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掛號費重設上限？ 衛福部長稱無實質效益：僅2千家診所掛號費逾150元

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良指出，根據衛福部監測，現行2萬多家診所中，僅2千多家掛號費超過150元，多集中於北部都會區，不至於造成就醫障礙，單純就掛號費設限，實質意義不大。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良指出，根據衛福部監測，現行2萬多家診所中，僅2千多家掛號費超過150元，多集中於北部都會區，不至於造成就醫障礙，單純就掛號費設限，實質意義不大。記者林琮恩／攝影

近期醫界熱議，國民黨多名立委113年提案、近期於立法院排審的「醫療法」修正條文，恢復衛福部2024年取消的掛號費上限，盼避免掛號費喊漲。對此，衛福部長石崇良指出，據衛福部監測，現行2萬多家診所中，僅2千多家掛號費超過150元，多集中於北部都會區，不至於造成就醫障礙，單純就掛號費設限，實質意義不大。

國民黨立委徐欣瑩等人113年提案修正「醫療法」第21條，將行政費用列入應由地方政府和硬的項目，並說明醫療機構雖可合理反映成本、適度調漲掛號費用，但衛福部仍應盤點收費情形，與時俱進擬定合理價格參考範圍，防範我國醫療服務逐漸產生階級化現象，保障基本人權。該條文上周四排如立院審議，引發醫界討論。

石崇良說，衛福部健保署對外公布醫院掛號費收取情形，並持續監測取消掛號費上限後院所收費情況，目前全台醫療院所共2萬多家，以診所數量最多，掛號費收費訂在150元以下者，占比約85%，其餘約2千多家掛號費大於150元，但多數不超過250元，且集中於北部都會區兼做自費項目的診所或中大型醫院。

「研判現行掛號費收費情況，對民眾醫療可近性並無影響。」石崇良指出，即使退一萬步來說，多數開業診所競爭激烈，近幾年診所數量不斷增加，調漲掛號費時有一定考量，衛福部密切監測，觀察實際變動不大，不至於造成民眾障礙，因此單就掛號費設限，實質意義不大，就自費項目來檢討，更具實質疑義。

立法院 衛福部 石崇良 國民黨 徐欣瑩

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