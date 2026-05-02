鰻魚外銷日本下滑 漁業署開發多種新料理拓內銷

台灣鰻魚養殖曾風光一時，主要外銷日本，近幾年外銷量大幅下滑，農業部漁業署協助拓展內銷市場，最新完成48道鰻魚料理食譜，介紹除了蒲燒鰻外，還有多種吃法。

漁業署今天在台北希望廣場農民市集，舉辦「台灣鰻好」的「夏日甦醒 元氣鰻點」推廣活動，漁業署長王茂城在現場與名廚一起料理鰻魚，並預告9日，在同樣地點提供千份鰻魚披薩試吃，打卡按讚就可享用，並有各種優質鰻魚商品展售。

根據農業部水產試驗所統計分析，台灣曾經風光的鰻魚養殖產業，在1990年代初期產量約超過5萬公噸，逾95%外銷日本，日本市場的占有率超過50%，為台灣帶來豐厚的外匯。因中國養鰻產業的崛起，以企業化與大規模的生產，目前在日本市占率達64%，台灣近幾年鰻魚的年產量不到1萬公噸，在日本的市占率已降至僅2%至3%。

而台灣鰻魚養殖面積也逐年減少，最多時曾達3000公頃以上，漁業署統計，目前不到200公頃。

王茂城說，因外銷日本的鰻魚已大幅減少，除了協助業者轉攻歐美、中東市場外，也積極拓展台灣市場。

王茂城說，提到鰻魚料理，很多人只會想到蒲燒鰻，但其實還有很多吃法，漁業署持續推動食魚教育數位化，目前已在「買魚去」平台提供48道鰻魚料理食譜供大眾下載，民眾可在家料理，也可由平台上提供的「鰻魚地圖」，尋找全台優質餐廳。

記者會現場，展示鰻魚酪梨漢堡、鰻魚馬鈴薯烘蛋、鰻魚蛋酥飯糰等各式料理。