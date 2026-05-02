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憂老鼠藥恐危害生態 林保署：經救傷通報系統監測

中央社／ 台北2日電
台北市民眾頻反映街頭出現老鼠，使用老鼠藥問題也引起野保團體關切，擔心破壞食物鏈，危害生態。示意圖／ingimage
台北市民眾頻反映街頭出現老鼠，使用老鼠藥問題也引起野保團體關切，擔心破壞食物鏈，危害生態。示意圖／ingimage

台北市民眾頻反映街頭出現老鼠，使用老鼠藥問題也引起野保團體關切，擔心破壞食物鏈，危害生態。農業部林業及自然保育署說，將透過野生動物救傷通報系統監測並掌握狀況。

根據林保署提供的說明，林保署將透過野生動物救傷通報系統，持續掌握猛禽等物種的健康狀況與潛在中毒案例，視監測結果與實務需求，提醒地方政府滾動檢討相關管理措施，兼顧公共衛生與生態保育。

林保署說，鼠害防治為城市治理中的環境與公共衛生議題，環境部已多次提醒謹慎用藥。由於毒物會進入生態系統，產生生物累積及非目標物種取食的問題，對於生態系統可能造成一定程度傷害，應依據環境部的專業評估審慎運用，避免非目標物種誤食。

台灣猛禽研究會今天在臉書貼文，研究會在2021年至2024年間，檢驗了10種106隻因各種原因死亡的猛禽肝臟或胃內容物，結果有61%檢出滅鼠藥殘留，檢測呈陽性的猛禽中有68%檢出兩種或以上藥劑。

研究會認為，濫用老鼠藥並不會讓整體的老鼠族群變少，反而會造成更多，主要是在食物資源豐富的情況下，老鼠並不會乖乖吃老鼠藥，只要還有倖存的老鼠，老鼠族群必然會回升；其次，繁殖速度較低的掠食者（天敵），因為食物鏈的關係，吃到老鼠藥而亡，掠食者變少則無法壓制老鼠族群。

環境部 老鼠 野生動物 林保署

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