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靠放水解護理荒？卓揆提議「拿考古題來考」 護師全聯會搖頭這樣說

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
行政院長卓榮泰出席「2026第十五屆南丁格爾獎頒獎典禮」，致詞時強調，南丁格爾精神中無私奉獻的愛心，以及護理專業與科學化。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰出席「2026第十五屆南丁格爾獎頒獎典禮」，致詞時強調，南丁格爾精神中無私奉獻的愛心，以及護理專業與科學化。記者黃義書／攝影

行政院卓榮泰今天出席第15屆南丁格爾頒獎典禮時，針對護理人力議題提出解方。他說，已要求考試院、考選部題目別出太難，甚至可拿考古題來考，盼更多年輕畢業生通過考試，投入護理工作。對此，護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴說，全聯會「當然不支持題目變簡單」，以放水方式讓人考上執照，到臨床能用嗎？質疑考題難度減輕，也可能危及病人安全。

卓榮泰指出，政府將曾各方面補充人力，盼讓醫院、診所、機構均能永續運作，照顧更多民眾，他二度請考試院院長「題目不要出太難，拿考古提出來也沒關係，不要考專門技術」，盼年輕護理科系學生，完成學業後，盡快經由考試進入職場，政府雖已增加護理執照考試次數，但他認為，關鍵是題目結構及考題內容，去年通過執照考試人數為8009人，比率還需提升。

「必須澄清，當初增考試，是希望增加考試機會，但並未將考題難度降低。」陳麗琴指出，近期護理執照考試每年舉辦頻率從1次增加為2次，題目數量從80題改為50題，這是經過考選部與護理界出題委員討論，取消記憶性、反射性題目，將考題專注於「核心職能」，目的是讓考照及格的護理人員，可與臨床工作接軌，如此調整，才不會發生考試內容與臨床實務不同的窘境。

陳麗琴指出，不希望外界誤會護理考照放水，強調「題目沒有變簡單，反而是調整為個符合臨床核心職能情況」，且全聯會並不支持題目變簡單，若放水讓人考上執照，對病人安全也是種危害，「一定要找到，真的能在職場上勝任、獨立作業的護理人員。」

卓榮泰今天還提到，護理師節與母親節鄰近，是因為護理人員就像母親一樣。陳麗琴說，要讓護理人員發揮專業、提供服務的前提，「照顧別人之前，要先被照顧好」，護理界多年來提倡，從人才培育、正向職場營造、合理薪資架構等，讓護理人員安心留在職場，護理人員被照顧好，就不必擔心危害，或負荷太高讓工作、生活不能平衡，自然會願意留下工作。

卓榮泰 護理師 考試院 行政院

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