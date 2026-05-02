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駕駛注意！勞動節連假明收假日 公路局估省道12路段易塞

中央社／ 記者黃巧雯台北2日電
交通部公路局表示，預估部分省道主要幹道、銜接國道及觀光風景區周邊路段自明天上午起將湧現車潮，包括台2線福隆路段西向等12處路段容易壅塞。聯合報系資料照
交通部公路局表示，預估部分省道主要幹道、銜接國道及觀光風景區周邊路段自明天上午起將湧現車潮，包括台2線福隆路段西向等12處路段容易壅塞。聯合報系資料照

明天是勞動節連假收假日，交通部公路局表示，預估部分省道主要幹道、銜接國道及觀光風景區周邊路段自明天上午起將湧現車潮，包括台2線福隆路段西向等12處路段容易壅塞。

勞動節連假為5月1日至3日，今天是連假第2天，公路局發布新聞稿指出，截至下午4時止，省道及快速公路部分路段有出現車多或壅塞情形，包含台2線福隆至龍門橋路段西向及台15線八里至關渡大橋路段北向等，呼籲用路人出發前確認路況及小心駕駛，並可多加利用公共運輸。

公路局表示，預估明天收假日部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段自上午起將湧現車潮，其中，在銜接國道部分，包含台64線銜接國3中和交流道東向、台74線銜接國3霧峰路段西向、台18線銜接國3中埔交流道雙向、台86線仁德系統雙向。

在省道主要幹道，包含台61線鳳鼻至香山路段北向、台61線竹南至玄寶大橋路段北向、台61線中彰大橋路段北向、台1線水底寮至楓港北向。

在觀光風景區周邊路段，包含台2線及台2乙線關渡至淡水路段雙向、台2線萬里至大武崙路段雙向、台2線福隆路段西向、台9甲線新店至烏來路段南向等。

公路局建議，用路人行前可查詢幸福公路APP即時路況，避開尖峰時段及路段，或依警廣與路側CMS提供路況及替代道路資訊行駛。

此外，公路局表示，這次連假也推出國道客運85折優惠措施，另登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2至3次再享15%回饋金，4次以上再享30%回饋金；兩者優惠疊加後，最高可享6折。

為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，公路局表示，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業，今天截至中午12時，西部國道客運共計行駛2030班次，疏運3萬8209人；東部國道客運路線共行駛527班次，疏運1萬1225人。

根據公路局統計，依據目前預售情形，西部國道客運尚有59.44%空位，東部國道客運尚有73.68%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。

勞動節 省道 交通部 國道

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