快訊

日本又震！奈良縣規模5.7地震、最大震度4級 京都、大阪都在晃

總額逾883億！6間公股行庫股利出爐 「這家」擬配現金股利1.75元居榜首

聽新聞
0:00 / 0:00

護病比按現行標準入法？ 衛福部長：仍須考量人力波動、兼顧彈性

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
對此，衛福部長石崇良今天表示，將以目前實施中的三班護病比作為基礎討論，但應該兼顧彈性，人力是浮動的，應考慮如何處理，避免造成過大衝擊。記者林琮恩／攝影
對此，衛福部長石崇良今天表示，將以目前實施中的三班護病比作為基礎討論，但應該兼顧彈性，人力是浮動的，應考慮如何處理，避免造成過大衝擊。記者林琮恩／攝影

為訴求三班護病比入法，落實賴清德總統政見，護理團體5月5日將至衛福部前陳抗，並預言當天會「人山人海」。護理團體日前質疑，衛福部未承諾三班護病比數字以現行公告標準入法，對此，衛福部長石崇良今表示，將以目前實施中的三班護病比作為基礎討論，但應該兼顧彈性，人力是浮動的，應考慮如何處理，避免造成過大衝擊。

石崇良今天出席第十五屆南丁格兒獎頒獎典禮時提到，政府祭出護理人力改革12項策略，從人才培育到職場條件改善、薪資提升等，多項措施進行中，已看到初步成效，醫院護理人員薪資提升，人力在去年年底回流至疫情前水準，衛福部認定有必要繼續往前推動各項政策，不過，三班護病比硬性入法國家並不多，且雖對醫療品質入法有正面效果，但也有醫院關床、等候住院延長等副作用。

石崇良指出，三班護病比入法須謹慎評估，且入法時需有緩衝，若斷然實施恐釀成不可避免的反應，這並非各界樂見，因此衛福部提出緩衝時間規劃，入法文字、條文可啟動討論，近期就會啟動「優化人力推動小組」，與各界確認入法文字內容，預備進行法規預告，後續公告實施，其中包括輔導方式、護病比計算等，均還需要討論，「入法簡單，執法才是關鍵。」

護理團體質疑，衛福部並未承諾已現行公告的三班護病比入法。對此，石崇良指出，現行實施中的三班護病比標準，是在113年時與各界討論訂出，「作為第一階段試行推動數字」，未來將以該標準為基礎，但「還有彈性應該兼顧」，護病比是絕對數字，但人力是浮動的，各行各界都會在年終獎金發放後出現「轉職潮」，且護理師需要經過職業技術人員考試，「人力不是隨時都在市場。」

現行護病比標準，為醫學中心白班1比6、小夜班1比9、大夜班1比11。石崇良說，執行面上雖可朝這方向討論，但必須避免人力波動造成過大衝擊，每年畢業季在6月，護理師考試、取得執照則要到8、9月以後，中間的人力缺口如何補足，人力波動細節需如何處理，仍須進一步討論，而在護病比入法討論中，也要觀察一般急性病床人力缺口是否補足。

薪資 賴清德 石崇良 衛福部 護理師

延伸閱讀

卓揆護理獎致詞狂提南丁格爾 受獎護理師當場嗆：護病比入法才是最佳禮物

護團陳抗前夕出席頒獎典禮 卓榮泰：護理師要有同理心與願意工作的手

北榮推護理系學生工讀 減輕臨床護理師負擔

「監管雲」掀隱私攻防 教保團體抗議過度監控 石崇良：非隨時可調閱

相關新聞

卓揆護理獎致詞狂提南丁格爾 受獎護理師當場嗆：護病比入法才是最佳禮物

賴清德總統承諾三班護病比2年內入法，衛福部至今並未提出具體時程。行政院長卓榮泰今天出席「第十五屆南丁格爾獎」頒獎典禮時，先是比喻「護理師就像母親」，又細數南丁格爾如何展現護理精神，還稱護理師「應該有同

靠放水解護理荒？卓揆提議「拿考古題來考」 護師全聯會搖頭這樣說

行政院長卓榮泰今天出席第15屆南丁格爾頒獎典禮時，針對護理人力議題提出解方。他說，已要求考試院、考選部題目別出太難，甚至可拿考古題來考，盼更多年輕畢業生通過考試，投入護理工作。對此，護理師護士公會全聯

駕駛注意！勞動節連假明收假日 公路局估省道12路段易塞

明天是勞動節連假收假日，交通部公路局表示，預估部分省道主要幹道、銜接國道及觀光風景區周邊路段自明天上午起將湧現車潮，包括...

外籍看護雇主盼免徵就安費 勞動部：啟動評估減輕重症負擔

千名聘僱移工的失能家庭、產業雇主今上凱道，要求政府正視雇主未受制度保障，盼廢除空窗期、停徵就業安定費。對此，勞動部表示，目前經濟弱勢家庭雇主已經有1.2萬人免繳就安費，勞動部也將通盤思考如何進一步減輕

台南姊妹老老照顧釀悲劇…醫示警照顧殺人癥結 重症靠家庭恐撐到崩潰

台南最近傳出「照顧殺人」案件，84歲婦人疑因長期照顧91歲臥床姊姊壓力沉重，持刀殺害對方。醫師沈政男指出，這類「照顧殺人」並非單一突發事件，而是長期照護失衡下的結果，台灣長照2.0、3.0主要集中在輕

國內油價連續5周凍漲 中油累計吸收汽柴油漲幅達132億元

油價連5凍。中油2日宣布，自下周一（4日）凌晨零時起至5月10日午夜12時止，汽、柴油價格維持不調整。中油統計，自2月28日起至5月3日止，中油穩定油價機制已吸收132億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。