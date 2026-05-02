護病比按現行標準入法？ 衛福部長：仍須考量人力波動、兼顧彈性

為訴求三班護病比入法，落實賴清德總統政見，護理團體5月5日將至衛福部前陳抗，並預言當天會「人山人海」。護理團體日前質疑，衛福部未承諾三班護病比數字以現行公告標準入法，對此，衛福部長石崇良今表示，將以目前實施中的三班護病比作為基礎討論，但應該兼顧彈性，人力是浮動的，應考慮如何處理，避免造成過大衝擊。

石崇良今天出席第十五屆南丁格兒獎頒獎典禮時提到，政府祭出護理人力改革12項策略，從人才培育到職場條件改善、薪資提升等，多項措施進行中，已看到初步成效，醫院護理人員薪資提升，人力在去年年底回流至疫情前水準，衛福部認定有必要繼續往前推動各項政策，不過，三班護病比硬性入法國家並不多，且雖對醫療品質入法有正面效果，但也有醫院關床、等候住院延長等副作用。

石崇良指出，三班護病比入法須謹慎評估，且入法時需有緩衝，若斷然實施恐釀成不可避免的反應，這並非各界樂見，因此衛福部提出緩衝時間規劃，入法文字、條文可啟動討論，近期就會啟動「優化人力推動小組」，與各界確認入法文字內容，預備進行法規預告，後續公告實施，其中包括輔導方式、護病比計算等，均還需要討論，「入法簡單，執法才是關鍵。」

護理團體質疑，衛福部並未承諾已現行公告的三班護病比入法。對此，石崇良指出，現行實施中的三班護病比標準，是在113年時與各界討論訂出，「作為第一階段試行推動數字」，未來將以該標準為基礎，但「還有彈性應該兼顧」，護病比是絕對數字，但人力是浮動的，各行各界都會在年終獎金發放後出現「轉職潮」，且護理師需要經過職業技術人員考試，「人力不是隨時都在市場。」

現行護病比標準，為醫學中心白班1比6、小夜班1比9、大夜班1比11。石崇良說，執行面上雖可朝這方向討論，但必須避免人力波動造成過大衝擊，每年畢業季在6月，護理師考試、取得執照則要到8、9月以後，中間的人力缺口如何補足，人力波動細節需如何處理，仍須進一步討論，而在護病比入法討論中，也要觀察一般急性病床人力缺口是否補足。