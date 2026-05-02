淡江大橋今晚將辦星空音樂會 公路局：八里至關渡大橋北向車多

今（2）日是勞動節連假第2日，淡江大橋也將舉辦通車前的系列活動星空音樂會，從下午開始，前往淡水的車流就不少。交通部公路局表示，截至下午4時止，省道及快速公路部分路段有出現車多或壅塞情形，包含台2線福隆至龍門橋路段西向及台15線八里至關渡大橋路段北向等，請用路人出發前確認路況及小心駕駛，並可多加利用公共運輸。

明（3）日為勞動節連假第3日，公路局預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段自上午起將湧現車潮。在銜接國道部分，包含台64線銜接國3中和交流道東向、台74線銜接國3霧峰路段西向、台18線銜接國3中埔交流道雙向、台86線仁德系統雙向；在省道主要幹道，包含台61線鳳鼻至香山路段北向、台61線竹南至玄寶大橋路段北向、台61線中彰大橋路段北向、台1線水底寮至楓港北向。

在觀光風景區周邊路段，包含台2線及台2乙線關渡至淡水路段雙向、台2線萬里至大武崙路段雙向、台2線福隆路段西向、台9甲線新店至烏來路段南向等。公路局建議用路人行前可查詢幸福公路APP即時路況，避開尖峰時段及路段，或依警廣與路側CMS提供路況及替代道路資訊行駛。本次連假亦推出國道客運85折優惠措施；另登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2-3次再享15％回饋金，4次以上再享30％回饋金；兩者優惠疊加後，最高可享6折。

另外，公路局為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。本日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2,030班次，疏運38,209人；東部國道客運路線共計行駛527班次，疏運11,225人。依據目前預售情形，西部國道客運尚有59.44%空位，東部國道客運尚有73.68%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。