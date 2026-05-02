快訊

要有母愛？卓榮泰致詞狂提南丁格爾 受獎護理師當場嗆這句

配偶欄還是粿粿！范姜彥豐挨告露面冷嗆：他們沒招了

聽新聞
0:00 / 0:00

台南姊妹老老照顧釀悲劇…醫示警照顧殺人癥結 重症靠家庭恐撐到崩潰

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
台南市葉姓婦人涉嫌持刀割劃胞姊頸部，導致被害人受傷失血過多不治。圖／資料照片、讀者提供
台南市葉姓婦人涉嫌持刀割劃胞姊頸部，導致被害人受傷失血過多不治。圖／資料照片、讀者提供

台南最近傳出「照顧殺人」案件，84歲婦人疑因長期照顧91歲臥床姊姊壓力沉重，持刀殺害對方。醫師沈政男指出，這類「照顧殺人」並非單一突發事件，而是長期照護失衡下的結果，台灣長照2.0、3.0主要集中在輕中度失能者，真正需要全天候照護的中重度個案，多半仍由家庭自行承擔。

沈政男表示，現行居家服務僅提供數小時支援，無法填補全天照護缺口，而機構式照護又常因家屬疑慮或床位不足而難以銜接，使得「老老照顧」成為常態，一旦被照顧者健康惡化，照顧者壓力往往瞬間崩潰。

沈政男也點出外籍看護制度問題。他指出，目前約有20多萬外籍看護支撐台灣長照體系，但一旦看護逃跑或更換，僱主往往需等待約一個月以上才能重新聘僱，期間形成照護空窗，家屬只能自行承擔。

他批評，現行制度並未將外籍看護完整納入長照架構，亦缺乏訓練與督導機制，使其長期處於「勞動輸入但制度外」的狀態，反而放大照護風險。

針對司法處置，他也質疑，法院以殺人罪嫌將84歲被告裁定羈押，是否忽略其高齡與個案特殊性。他認為，照顧殺人案件本質不同於一般刑案，應更重視照護崩潰背景與心理支持，而非僅以刑事手段處理。

沈政男指出，長照評估機制目前未納入「照顧者崩潰或極端行為風險」，訪視與通報機制也存在落差，即使社政單位介入，仍難即時補上照護缺口。

他認為，台灣長照體系長期將責任轉嫁家庭，制度設計未能提供真正全日照護選項，加上醫療、社政與長照體系分割，使問題更為複雜。

他並建議，未來應將外籍看護正式納入長照體系，建立訓練與督導制度，並強化醫療與長照連動評估機制，同時發展混合照護模式，才能降低家庭單一承擔壓力。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

外籍看護 台南 沈政男

延伸閱讀

長照悲歌重演 專家：醫療須與長照銜接

台南長照悲歌 評估後仍傳命案 專家籲填補資訊斷層、關注被照顧者心靈

觀察站／總統特赦 補不了長照破洞

防長照悲歌 衛福部促地方強化橫向聯繫與篩檢銜接

相關新聞

卓揆護理獎致詞狂提南丁格爾 受獎護理師當場嗆：護病比入法才是最佳禮物

賴清德總統承諾三班護病比2年內入法，衛福部至今並未提出具體時程。行政院長卓榮泰今天出席「第十五屆南丁格爾獎」頒獎典禮時，先是比喻「護理師就像母親」，又細數南丁格爾如何展現護理精神，還稱護理師「應該有同

國內油價連續5周凍漲 中油累計吸收汽柴油漲幅達132億元

油價連5凍。中油2日宣布，自下周一（4日）凌晨零時起至5月10日午夜12時止，汽、柴油價格維持不調整。中油統計，自2月28日起至5月3日止，中油穩定油價機制已吸收132億元。

「安鼠之亂」未平蔣萬安遭轟 衛福部長：漢他病毒未升溫 民眾可放心

近期台北市鼠患淪為選舉議題，部分民眾不斷上網發布鼠患影片，綠營民代也將此拿來討論，連可能代表綠營參選台北市長的立委沈伯洋，也出言建議市府應使用藥劑干擾老鼠繁殖。外界質疑鼠患可能導致疾病傳播，今年度已有

苦苓列10國家「不宜獨旅」清單 點名1地：錢藏再貼身也沒用

知名作家苦苓出國旅遊經驗豐富，近日他在臉書分享「真的可以不用去的國家」清單，點名汶萊、斐濟、寮國、衣索比亞等地，引發網友熱議。今（2）日他再度發文，進一步列出「不適合一個人自己去的國家」，提醒獨旅者提

修空汙法引反彈藍白擬調整 鎖定中火、興達、麥寮燃煤機組

藍白陣營推動空汙法修法，主張生煤管制權限回歸地方，強化縣市政府對燃煤電廠的裁量權，引發產業界憂心衝擊供電。藍白擬提修正動議，其中國民黨立委羅廷瑋底線是要達成2028無媒中火，民眾黨團則瞄準大容量的燃煤

不斷更新／連假第2天出遊北返車潮齊發 下午國道12地雷路段恐壅塞

（13:00更新）

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。