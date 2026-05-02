台南姊妹老老照顧釀悲劇…醫示警照顧殺人癥結 重症靠家庭恐撐到崩潰

台南最近傳出「照顧殺人」案件，84歲婦人疑因長期照顧91歲臥床姊姊壓力沉重，持刀殺害對方。醫師沈政男指出，這類「照顧殺人」並非單一突發事件，而是長期照護失衡下的結果，台灣長照2.0、3.0主要集中在輕中度失能者，真正需要全天候照護的中重度個案，多半仍由家庭自行承擔。

沈政男表示，現行居家服務僅提供數小時支援，無法填補全天照護缺口，而機構式照護又常因家屬疑慮或床位不足而難以銜接，使得「老老照顧」成為常態，一旦被照顧者健康惡化，照顧者壓力往往瞬間崩潰。

沈政男也點出外籍看護制度問題。他指出，目前約有20多萬外籍看護支撐台灣長照體系，但一旦看護逃跑或更換，僱主往往需等待約一個月以上才能重新聘僱，期間形成照護空窗，家屬只能自行承擔。

他批評，現行制度並未將外籍看護完整納入長照架構，亦缺乏訓練與督導機制，使其長期處於「勞動輸入但制度外」的狀態，反而放大照護風險。

針對司法處置，他也質疑，法院以殺人罪嫌將84歲被告裁定羈押，是否忽略其高齡與個案特殊性。他認為，照顧殺人案件本質不同於一般刑案，應更重視照護崩潰背景與心理支持，而非僅以刑事手段處理。

沈政男指出，長照評估機制目前未納入「照顧者崩潰或極端行為風險」，訪視與通報機制也存在落差，即使社政單位介入，仍難即時補上照護缺口。

他認為，台灣長照體系長期將責任轉嫁家庭，制度設計未能提供真正全日照護選項，加上醫療、社政與長照體系分割，使問題更為複雜。

他並建議，未來應將外籍看護正式納入長照體系，建立訓練與督導制度，並強化醫療與長照連動評估機制，同時發展混合照護模式，才能降低家庭單一承擔壓力。

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