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台灣選手征戰匈牙利模型大賽 奪1全場最佳及9金

中央社／ 布拉格2日專電
台灣專業模型玩家參與匈牙利第28屆「莫雄堡模型大賽」，獲得1座全場最佳獎盃、9面金牌、1面銀牌與8面銅牌，提升台灣模型製作在國際的知名度。駐匈牙利代表處提供／中央社
台灣專業模型玩家參與匈牙利第28屆「莫雄堡模型大賽」，獲得1座全場最佳獎盃、9面金牌、1面銀牌與8面銅牌，提升台灣模型製作在國際的知名度。駐匈牙利代表處提供／中央社

台灣專業模型玩家參與匈牙利第28屆「莫雄堡模型大賽」，獲得1座全場最佳獎盃、9面金牌、1面銀牌與8面銅牌，提升台灣模型製作在國際的知名度。

根據駐匈牙利代表處新聞稿，台灣專業模型玩家於4月20日至21日在匈牙利莫雄馬札爾古堡（Mosonmagyaróvár）第28屆莫雄堡模型大賽（Moson Model Show，MMS），與來自38個國家、878位選手同場較勁，共2825件作品參賽。

台灣選手表現亮眼，獲得1座全場最佳獎盃、9面金牌、1面銀牌及8面銅牌。駐匈牙利代表處派員赴現場致意，代表政府轉頒總統與副總統賀電。

本屆賽事競爭激烈，台灣選手在多個類別中脫穎而出。其中，楊順安的作品榮獲「民用車組全場最佳獎」（Best of Civilian Vehicle）及相關組別金牌，成為本屆台灣代表團亮點之一。

此外，台灣選手在船艦、航空、裝甲車輛、人物及科幻創作等多元類別均有斬獲，展現台灣模型玩家在精密工藝與創作表現的實力，並獲評審高度肯定。

莫雄馬札爾古堡模型大賽為國際模型界最具指標性年度盛會，每年吸引來自世界各地模型愛好者及專業玩家參與，也是全球模型界極具公信力的競賽平台。

本屆賽事在參賽規模與作品品質均顯著提升，台灣選手藉此與國際高手交流觀摩，不僅拓展視野，也進一步提升台灣模型製作水準及國際能見度。

匈牙利 模型

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