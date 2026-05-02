紐文35周年首活動 林懷民暢談台灣舞蹈國際交流

駐紐約台北文化中心今年成立35周年，推出「曼哈頓文化黑潮」系列活動，首場講座由雲門舞集創辦人林懷民與美國舞蹈節（American Dance Festival）總監Jodee Nimerichter對談，亞洲協會的文化與外交總監Rachel Cooper主持，3人共話宛如一場精采的時空對談。

在長達一個半小時的對談中，林懷民回首近半世紀的舞壇歲月，分享1978年經典舞作《薪傳》首演當日適逢台美斷交，在那樣一個充滿不安的歷史時刻，嘉義體育館湧入6,000名觀眾，舞者在台上演繹先民橫渡「黑水溝」的艱辛，與當時社會情緒緊密共鳴。

講座後半段，林懷民談到退休與傳承，幽默地自喻為「肥料」（fertilizer），旨在滋養出更強壯、更具冒險精神的新一代藝術家。

林懷民肯定現任雲門藝術總監鄭宗龍、黃翊等編舞家勇於將AI、機器人融入表演，並強力推薦即將於7月登上紐約NYU Skirball Center的「翃舞製作」藝術總監賴翃中，以及布拉瑞揚舞團等優秀後進。

林懷民欣慰表示，「我很高興能看到他們長出截然不同的面貌」，台灣新一代創作者具備強大的科技應用實力與跨界野心，這令他引以為傲。

文化部指出，林懷民曾於2013年榮獲素有「現代舞諾貝爾獎」美譽的美國舞蹈節Samuel H. Scripps獎（Samuel H. Scripps /American Dance Festival Award），此次與Jodee Nimerichter的對談，不僅是老友重逢，更是台美現代舞歷史的一次珍貴見證。

駐紐約台北文化中心表示，中心長年深耕台美藝文交流，與紐約重要機構及藝術節建立穩定合作基礎。「曼哈頓文化黑潮」系列活動將於今夏陸續展開，持續呈現台灣文化在國際城市中的多元面貌，並深化台美文化連結。

緊接而來的紐文35系列活動，將由NSO室內樂協同TBT泰武古謠傳唱於5月19日在考夫曼音樂中心（Kaufman Music Center）隆重登場。而隨後「台美藝文交流講座」第2場將邀請NSO室內樂鋼琴家嚴俊傑於5月20日在駐紐約台北經濟文化辦事處進行講座及示範演出。