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環境衛生出問題？雙連市場驚見「老鼠逛大街」 疾管署曝今年漢他確診共2例

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台北市雙連市場大白天出現成群老鼠逛大街，且完全不怕人，讓民眾相當驚訝，也質疑環境衛生有問題，恐衍生出漢他病毒傳播。疾管署發言人曾淑慧表示，今年累計2例病例，與前幾年同期差不多。記者翁唯真／攝影
台北市雙連市場大白天出現成群老鼠逛大街，且完全不怕人，讓民眾相當驚訝，也質疑環境衛生有問題，恐衍生出漢他病毒傳播。疾管署發言人曾淑慧表示，今年累計2例病例，與前幾年同期差不多。記者翁唯真／攝影

台北市雙連市場大白天出現成群老鼠逛大街，且完全不怕人，讓民眾相當驚訝，也質疑環境衛生有問題，恐衍生出漢他病毒傳播。疾管署發言人曾淑慧表示，今年累計2例病例，與前幾年同期差不多，提醒預防鼠媒病，要落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」。

一名女網友於社群表示，4月29日上至雙連菜市場附近逛街，結果發現菜市場旁邊的草地中，有10多隻老鼠群聚，當時明明是大白天，周邊人來人往滿滿逛街民眾，但這些老鼠卻完全沒在怕，與印象中深夜才會偷偷出來活動的老鼠完全不同。

曾淑慧說明，漢他病毒症候群今年共2例，與過去4年1至4月同期相同，都是2例。台北市除1月公布不幸去世的老翁，沒有再新增漢他病例。而國內今年另一例是新北市個案，70多歲男性，有糖尿病等慢性病史，3月中起陸續出現發燒伴隨畏寒、喉嚨痛及全身肌肉痠痛、尿量減少、腹瀉及食慾不振等症狀，至醫院急診就醫，經醫院通報採檢確認為漢他病毒症候群，經治療後已於3月30日出院。

曾淑慧說，個案自述沒有老鼠接觸史，住家附近也未捕獲老鼠，不過曾到市場採買，懷疑不一定是碰到分泌物或排泄物，也可能是透過飛沫傳染造成，感染源尚在釐清當中。

曾淑慧表示，針對有個案發生地點，疾管署已督導台北市和新北市衛生局與環保局共同合作，加強個案活動地環境清潔工作，並進行捕鼠、滅鼠及採取防鼠(黏鼠板、捕鼠器及捕鼠籠)等工作，以及清理藏匿鼠類(鼠屍、鼠排泄物)環境清理工作與消毒等相關防治措施。環境部也已督導縣市環保局加強平時的防鼠滅鼠工作。

曾淑慧也提醒民眾，預防鼠媒病，要落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」；平時留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理；防火巷、下水道、水溝蓋、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，請社區鄰里針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。

疾管署 老鼠 曾淑慧

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