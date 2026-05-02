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荷包鬆口氣 中油：下周國內汽、柴油價格維持不調整

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
台灣中油公司2日宣布，自下周一（4日）凌晨零時起至5月10日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台灣中油公司2日宣布，自下周一（4日）凌晨零時起至5月10日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣中油公司2日宣布，自下周一（4日）凌晨零時起至5月10日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。

中東情勢持續僵持，國際油價上漲，考量亞鄰國家油價補貼仍高，為照顧國內民生與平穩物價，5月4日至5月10日中油持續吸收以維持亞鄰最低價，汽、柴油合計各吸收4.3元及6.1元(附表1)，吸收幅度較上周增加。

自2月28日美伊戰爭爆發起，迄5月3日止，依據浮動油價機制（亞鄰最低價）與配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，台灣中油預估汽、柴油合計吸收金額約132億元。盼在兼顧市場機制下，降低對民眾日常生活與產業營運的影響，並持續維持國內物價穩定。

5月4日至5月10日各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附件，國內汽、柴油零售價格為亞鄰國家最低價，實際零售價格以各營業點公告為準。

台灣中油加油站。圖／經濟部提供
台灣中油加油站。圖／經濟部提供

柴油 中油 油價 美伊戰爭

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