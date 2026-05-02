縮短長照空窗、反對移工零付費 勞動部拋二項回應

因應五一勞動節，長照家庭雇主2日上街頭提出訴求，呼籲盡速修法廢除長照空窗期；漁撈業雇主則反對ART承諾「移工零付費」。對此，勞動部回應，將攜手衛福部推動「家事移工雇主支持方案」，從增支持、縮空窗、減負擔三方面並進；另與農業部合作，衡平勞雇權益與產業永續發展。

對於家庭雇主提出的需求，勞動部表示，將攜手衛福部，提出針對「家事移工雇主支持方案」與相關配套措施；以「增加管理支持、縮減人力空窗、減輕行政負擔」三個方向逐步協助。

增加管理支持方面，將優化雇主協助手冊與發放，提供通譯等資源，並建立勞資糾紛協助機制。縮減人力空窗方面，將提出方案，提高現行52日擴大喘息及短期照顧服務措施上限，特別針對重症、身障失能家庭加大支持力道。減輕行政負擔方面，將整合系統，簡化聘僱流程作業。

另關於就安基金，勞動部自2025年1月推動多項精進措施以健全監管機制，相關改革均已全面上路執行。針對重症家庭繳交就業安定費之負擔，目前針對經濟弱勢家庭的雇主，已有1.2萬人免繳就業安定費，勞動部將通盤思考，進一步減輕重症家庭之經濟與照顧負擔，相關評估作業已啟動。

至於漁撈業雇主反對ART承諾「移工零付費」，勞動部表示，政府已在台美談判過程爭取三年緩衝期，也會提出具體配套和資源，協助事業單位在符合國際要求的前提下，來降低產業負擔，逐步達成聘僱模式上的轉型，以符合國際供應鏈日益重視的勞權要求，降低貿易制裁風險。

對於漁撈業移工聘僱，農業部與勞動部已廣泛蒐集漁會及產業意見，將與移工來源國溝通釐清招募費用合理範圍；農業部後續將推動新進漁工訓練支持措施、並與勞動部共同精進產業直接聘僱及資深移工轉任中階技術人力機制，來合理降低相關負擔，並研議因應漁汛需求之人力彈性運用制度。

勞動部強調，政府在爭取的三年緩衝過渡期內，將透過跨部會合作，推動產業輔導與協助計畫、外國招募費用透明化與直接聘僱優化等具體作為，來提升政府服務與行政資源之支持，以降低雇主負擔，同時符合國際貿易之要求。