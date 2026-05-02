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要有母愛？卓榮泰致詞狂提南丁格爾 受獎護理師當場嗆這句

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卓揆護理獎致詞狂提南丁格爾 受獎護理師當場嗆：護病比入法才是最佳禮物

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
花蓮慈濟醫院護理部主任鍾惠君代表該院上台授獎時，當場向卓揆嗆聲，護理師不是靠腎上腺素發功，護病比入法是最基本需求。記者林琮恩／攝影
花蓮慈濟醫院護理部主任鍾惠君代表該院上台授獎時，當場向卓揆嗆聲，護理師不是靠腎上腺素發功，護病比入法是最基本需求。記者林琮恩／攝影

賴清德總統承諾三班護病比2年內入法，衛福部至今並未提出具體時程。行政院卓榮泰今天出席「第十五屆南丁格爾獎」頒獎典禮時，先是比喻「護理師就像母親」，又細數南丁格爾如何展現護理精神，還稱護理師「應該有同理心、願意工作的手」。花蓮慈濟醫院護理部主任鍾惠君代表該院上台授獎時，當場向卓揆嗆聲，「護理師不是靠腎上腺素發功，護病比入法是最基本需求。」

花蓮慈濟醫院護理韌性推進小組獲得本屆南丁格爾獎團體獎銀獎，獲獎緣由是該院因應花蓮光復水災、台鐵列車出軌等重大傷患事件處理得當。鍾惠君上台發表感言時，向卓榮泰喊話，若大家對護理的印象是「母姓」，或國家所需的「韌性」，守住每一個醫療所需現場，政府雖提供政策獎勵與支援，但「護理師不是靠腎上腺素發功。」

卓揆致詞時細數政府各項政策，包括護理人力12項整備計畫、三高防治、癌症新藥等預算投入，卻隻字未提「三班護病比入法」一事，還二度引用南丁格爾名言，要護理師「應有同理心，和願意工作的手」。鍾惠君說，國家韌性政策需要護理師發揮良能，護病比入法是基本需求，若政府真正看見護理師展現南丁格爾精神，這是護師節最好的禮物。

鍾惠君說，護理師以南丁格爾精神，於災難時反其道而行，民眾往安全處跑，護理師則是往病人需要之處跑，「即便那地方充滿危險」，多數人沒有災難經驗，若急救現場湧入大量人力，反而會釀成混亂，為此，醫院團隊藉由政策管理機制、科技作業流程，訓練同仁於需要時發揮良能，後續實際遇到災難時，才能在現場有條不紊處理病患。

賴清德 卓榮泰 行政院 護理師 衛福部

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