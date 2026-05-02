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卓榮泰出席南丁格爾獎頒獎典禮 讚護理師無私奉獻

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
行政院長卓榮泰（後排左五）、衛福部長石崇良（後排左四），下午出席出席慈月社會福利慈善基金會舉辦的「2026第十五屆南丁格爾獎頒獎典禮」，與所有得獎人合影。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰（後排左五）、衛福部長石崇良（後排左四），下午出席出席慈月社會福利慈善基金會舉辦的「2026第十五屆南丁格爾獎頒獎典禮」，與所有得獎人合影。記者黃義書／攝影

行政院卓榮泰衛福部石崇良，下午出席出席慈月社會福利慈善基金會舉辦的「2026第十五屆南丁格爾獎頒獎典禮」，此獎項借以表彰各領域的護理楷模，其橫跨臨床照護、偏鄉服務與醫教整合等領域。護理用專業與行動回應時代需求，展現台灣護理「無界守護」的堅實力量。

卓榮泰致詞時強調，南丁格爾精神中無私奉獻的愛心，以及護理專業與科學化；也指出南丁格爾精神還包含對公共衛生改革的堅持以及堅毅的意志。

卓榮泰引用了南丁格爾的一句話指出，身為護理師必須具備同理心，以及一雙願意工作的手，展現了專業並拯救寶貴生命。

卓榮泰期待表示，政府透過各項政策與預算的結合，來全面提升台灣的醫護環境、營造友善職場，並改善整體的待遇福利。

行政院長卓榮泰（右四），下午出席出席慈月社會福利慈善基金會舉辦的「2026第十五屆南丁格爾獎頒獎典禮」，頒獎表揚榮獲團體金獎的小港醫院急診定錨照護。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰（右四），下午出席出席慈月社會福利慈善基金會舉辦的「2026第十五屆南丁格爾獎頒獎典禮」，頒獎表揚榮獲團體金獎的小港醫院急診定錨照護。記者黃義書／攝影

行政院長卓榮泰出席「2026第十五屆南丁格爾獎頒獎典禮」，致詞時強調，南丁格爾精神中無私奉獻的愛心，以及護理專業與科學化。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰出席「2026第十五屆南丁格爾獎頒獎典禮」，致詞時強調，南丁格爾精神中無私奉獻的愛心，以及護理專業與科學化。記者黃義書／攝影

行政院長卓榮泰（中）、衛福部長石崇良（中左），下午出席出席慈月社會福利慈善基金會舉辦的「2026第十五屆南丁格爾獎頒獎典禮」。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰（中）、衛福部長石崇良（中左），下午出席出席慈月社會福利慈善基金會舉辦的「2026第十五屆南丁格爾獎頒獎典禮」。記者黃義書／攝影

護理師 卓榮泰 行政院 石崇良 衛福部

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