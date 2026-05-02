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護團陳抗前夕出席頒獎典禮 卓榮泰：護理師要有同理心與願意工作的手

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天出席第15屆南丁格爾獎頒獎典禮時強調「護理師要有同理心，也必須有一雙願意工作的手」，因社會普遍認為護理人力不足，他已請考試院長「題目別出太難」，盼更多年輕護理人員通過考試。記者林琮恩／攝影
行政院長卓榮泰今天出席第15屆南丁格爾獎頒獎典禮時強調「護理師要有同理心，也必須有一雙願意工作的手」，因社會普遍認為護理人力不足，他已請考試院長「題目別出太難」，盼更多年輕護理人員通過考試。記者林琮恩／攝影

賴清德總統曾承諾三班護病比上任2年內入法，將於5月20日期滿，護理團體下周二將至衛福部門前抗議。面對外界訴求提升護理執業環境、解決醫療院所護理流失現況，行政院卓榮泰今天出席第15屆南丁格爾獎頒獎典禮時強調「護理師要有同理心，也必須有一雙願意工作的手」，因社會普遍認為護理人力不足，他已請考試院長「題目別出太難」，盼更多年輕護理人員通過考試。

卓榮泰致詞時說，身為護理師必須有同理心，也要有一雙願意工作的手，「而這些就在各位手上，展現個人專業，搶救一條又一條寶貴生命」，期待政府藉由政策與預算結合，將台灣醫護環境、友善職場及待遇福利全面提升，南丁格爾獎15年前頒獎時，護理人員全台只有12萬人，至今已有19萬人，「但社會普遍還是認為護理人員不足。」

卓榮泰說，政府將曾各方面補充人力，盼讓醫院、診所、機構均能永續運作，照顧更多民眾，他二度請考試院院長「題目不要出太難，拿考古提出來也沒關係，不要考專門技術」，盼年輕護理科系學生，完成學業後，盡快經由考試進入職場，政府雖已增加護理執照考試次數，但他認為，關鍵是題目結構及考題內容，去年通過執照考試人數為8009人，「比率還需提升。」

衛福部推動「12項護理人力政策整備計畫」，卓榮泰說，該計畫持續穩定推動，2024年啟動三班護病比標準，漸進式逐年增加預算，並實質獎勵夜班護理師，去年夜班獎勵津貼編列逾40億元，三班護病比獎勵金編列逾16億元，今年更全數加碼為68億餘元，盼把護理人員留在職場，與醫師朋友一起努力，將國人健康照顧好，同時也完成第一屆護理典範職場認證，盼讓護理工作安全、獲肯定。

近期護理團體批評，政府稱三班護病比入法需要緩衝期，為給明確時間，是「打假球」。卓榮泰致詞中提到，總統在健康台灣理念中，提到應提升醫護同仁基本福利，盼延長國人健康餘命，縮短臥床時間，為此，政府推動三高防治、引進癌症新藥，也重視罕見疾病照顧，這都需要政策、預算，呼籲在場護理人員支持衛福部政策，「各項改革進步，需要循序漸進。」

卓榮泰提到，許多人問她為何護師節與母親節如此接近，這是因為護理師都像母親一樣，疼愛接觸的每一個人，而母親也向護理師一樣，照顧她所關注的每一個人，在場各位都是「偉大的護理師、天下的媽媽」，他並細數南丁格爾事蹟，提到南丁格爾「是大家最崇敬、學習，當作榜樣的現代醫學進步先驅者。」

賴清德 行政院 卓榮泰 護理師

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