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旅美台灣導演蔡渝涵短片「大姊，賢慧 」 獲選舊金山國際電影節

中央社／ 舊金山1日專電
台灣導演蔡渝涵（左）出席舊金山國際電影節，與駐舊金山辦事處新聞組長郭卉蓁合影。駐舊金山辦事處提供/中央社
台灣導演蔡渝涵（左）出席舊金山國際電影節，與駐舊金山辦事處新聞組長郭卉蓁合影。駐舊金山辦事處提供/中央社

旅美台灣導演蔡渝涵執導的短片「大姊，賢慧 」獲選參加今年舊金山國際電影節。她在放映會談到與主角楊貴媚的合作，表示對方能將自己給的方向轉化成更意想不到的表演選擇，細膩塑造出整部電影的形貌。

「大姊，賢慧 」（Dua Ji）今天在舊金山國際電影節（SFFILM）放映，旅居紐約的蔡渝涵出席，她放映前接受中央社訪問表示，一直很喜歡舊金山，得知影片獲選非常開心。

舊金山國際電影節主辦單位今天以短片單元形式，挑選5部由不同國家女性導演所執導的作品放映，探討女性在母親、專業人士、社區民眾等不同身分下所肩負的重擔。

「大姊，賢慧 」是唯一一部在這場短片單元放映的亞洲影片。主辦單位在官網介紹指出，劇情是關於台灣的農村，長女（楊貴媚飾）在母親的葬禮中默默承受傳統習俗的重擔；然而，內心的哀慟與湧動的反抗意識，正威脅著這場根深蒂固的禮儀秩序。

駐舊金山辦事處人員、僑胞出席放映會，蔡渝涵也表示在異鄉見到台灣人很開心。

在問答環節，蔡渝涵被問到如何邀請楊貴媚演出、以及合作過程。蔡渝涵說，寫劇本時就知道這個主要角色的演員不好找，如果找不到能駕馭的人便很難打動觀眾，一開始就覺得楊貴媚是最佳人選，做足了準備去找她談，對她能參與演出感到很幸運。

蔡渝涵說，更有趣的部分是在片場，「每當我給她（楊貴媚）一個細微調整，或是不同的方向，她都能帶出一種我原本沒有想到的詮釋，這在後製剪輯時非常有幫助」。

蔡渝涵靈感來自於媽媽，感覺到媽媽心裡有一種壓力；或者，有些話想說，卻因家庭與文化結構難以開口，「那種感受很難用言語向別人解釋，所以我寫了一個故事」。

蔡渝涵向中央社表示，雖然這部短片以台灣文化為背景，但真正的核心是角色的心境，因此不少外國觀眾仍能產生共鳴。她提到，曾有一位50多歲的女性觀眾告訴她，這部片影響了自己的人生；也有高中女生看完後表示，想起了自己的媽媽而掉眼淚。

蔡渝涵說，部分外國觀眾因為這部片對台灣喪葬禮儀感到興趣，也希望這部片能為觀眾提供一個情感出口，讓有共鳴的人，能理解這個角色或處境的人，有個抒發空間。

談到未來拍片計畫，她說，希望拍攝一部長片，題材是橫跨美國、台灣兩地的情境。

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