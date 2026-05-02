外籍看護雇主盼免徵就安費 勞動部：啟動評估減輕重症負擔

千名聘僱移工的失能家庭、產業雇主今上凱道，要求政府正視雇主未受制度保障，盼廢除空窗期、停徵就業安定費。對此，勞動部表示，目前經濟弱勢家庭雇主已經有1.2萬人免繳就安費，勞動部也將通盤思考如何進一步減輕重症家庭的負擔，相關評估作業已啟動。

針對家庭雇主需求，勞動部表示，將攜手衛福部推動「家事移工雇主支持方案」與相關配套措施，以「增加管理支持、縮減人力空窗、減輕行政負擔」三方向逐步協助失能家庭減壓。

對於雇主訴求廢除空窗等待期，勞動部將與衛福部共同研議，提高現行52日的擴大喘息及短期照顧服務措施上限，特別針對重症、身障失能家庭加大支持力道，來降低空窗期的不便。勞動部也將優化雇主協助手冊、提供通譯，並建立勞資糾紛協助機制，也會透過系統整合、簡化聘僱流程等作業，提升聘僱過程的友善度。

針對重症家庭在繳交就業安定費的負擔，勞動部說，目前針對經濟弱勢家庭的雇主已經有1.2萬人免繳就業安定費，勞動部也願意通盤思考，來進一步減輕重症家庭的經濟與照顧負擔，相關評估作業也已啟動。

對於三年內落實禁止對製造業及漁撈業移工收取招募費，勞動部回應，考量台灣中小企業比例高，政府已在談判過程爭取三年緩衝期，也會提出具體配套和資源，協助事業單位在符合國際要求的前提下，來降低產業負擔，逐步達成聘僱模式上的轉型，以符合國際供應鏈日益重視的勞權要求，降低貿易制裁風險。

對於漁撈業移工聘僱，勞動部表示，已與農業部廣泛蒐集漁會及產業意見，將與移工來源國溝通釐清招募費用合理範圍；農業部後續也將推動新進漁工訓練支持措施、並與勞動部共同精進產業直接聘僱及資深移工轉任中階技術人力機制，來合理降低相關負擔，並研議因應漁汛需求的人力彈性運用制度等，穩定產業人力結構。