「安鼠之亂」未平蔣萬安遭轟 衛福部長：漢他病毒未升溫 民眾可放心

近期台北市鼠患淪為選舉議題，部分民眾不斷上網發布鼠患影片，綠營民代也將此拿來討論，連可能代表綠營參選台北市長的立委沈伯洋，也出言建議市府應使用藥劑干擾老鼠繁殖。外界質疑鼠患可能導致疾病傳播，今年度已有1例因老鼠傳播漢他疾病死亡個案。對此，衛福部長石崇良說，漢他病毒是衛福部監測中的重要傳染病，「目前疫情沒有升溫，大家可以放心。」

石崇良今天出席第十五屆「南丁格爾獎」頒獎典禮前，接受媒體訪問。他提到，漢他病毒為中央監測中的重大傳染病，但截至目前疫情沒有升溫，外界可以放心，不過，鼠患問題仍須解決，因老鼠不只傳播漢他病毒，還可能涉及食安問題，對於公共衛生、疾病傳播均有影響，各界應齊心協力控制鼠患。

衛福部疾管署署長羅一鈞今年初證實，台北市大安區一名7旬老翁感染漢他病毒後8天身亡，且衛生單位在其家中周邊捕獲4隻老鼠，其中2隻老鼠檢驗出漢他病毒陽性，統計從2017年至今累計44例漢他病毒感染案例，其中1至5月案例較多，而這位7旬老翁為2000年以來首例死亡個案，他一月上旬出現呼吸喘、發燒等症狀二度至急診就醫，最終發病後8天因敗血症併多重器官衰竭死亡，

台北市長蔣萬安稍早受訪時提到，市府跨局處會議都有討論，從年初開始計畫性清消、環境整潔，從1999進線數量看到有下降的趨勢，市府絕不輕忽鼠患，包括環保局、衛生局、民政局、市場處、商業處等，依然照目前規畫進行環境清消，目前使用藥品為中央核可用藥，北市跨局處會議討論該用藥，須尊重專家學者的意見。