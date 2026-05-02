國內油價連續5周凍漲 中油累計吸收汽柴油漲幅達132億元

油價連5凍。中油2日宣布，自下周一（4日）凌晨零時起至5月10日午夜12時止，汽、柴油價格維持不調整。中油統計，自2月28日起至5月3日止，中油穩定油價機制已吸收132億元。

國內92無鉛汽油維持每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。

中油指出，中東情勢持續僵持，國際油價又上漲，考量亞鄰國家油價補貼金額還是很高，為照顧國內民生與平穩物價，5月4日至5月10日中油持續吸收以維持亞鄰最低價，汽、柴油合計各吸收4.3元及6.1元，吸收幅度較上周明顯擴大。

統計自2月28日美伊戰爭爆發起，至5月3日止，依據浮動油價機制（亞鄰最低價）與配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，中油預估汽、柴油合計吸收金額約132億元。