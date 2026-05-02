中油：下周國內汽、柴油價格再凍漲

知名作家苦苓出國旅遊經驗豐富，近日他在臉書分享「真的可以不用去的國家」清單，點名汶萊、斐濟、寮國、衣索比亞等地，引發網友熱議。今（2）日他再度發文，進一步列出「不適合一個人自己去的國家」，提醒獨旅者提

2026-05-02 13:26