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肩頸痠痛「吊脖子」仍無解？中醫曝關鍵原因：中西醫合治可提升療效

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
肩頸痠痛、僵硬、手麻等，在現代人身上愈來愈常見，有民眾頻繁至復健科、中醫診所就診，或自行花錢按摩、推拿。示意圖，圖／陳麒文提供
肩頸痠痛、僵硬、手麻等，在現代人身上愈來愈常見，有民眾頻繁至復健科、中醫診所就診，或自行花錢按摩、推拿。示意圖，圖／陳麒文提供

肩頸痠痛、僵硬、手麻等，在現代人身上愈來愈常見，有民眾頻繁至復健科、中醫診所就診，或自行花錢按摩、推拿。中醫師指出，部分民眾肩頸痠痛情況，即使手術後仍無法解決問題，主因是疼痛根源有多重因素，單一治療難以解決問題，建議使用中西合治方式，整合頭頸垂直牽引的西醫物理治療，與中醫的針灸推拿，放鬆肌肉、減少發炎。

開業中醫師陳麒文說，肩頸疼痛根源與神經跟壓迫、肌肉緊繃僵硬、筋膜沾黏三大因素有關，要緩解神經壓迫，需使用牽引、負壓方式減壓；處理姿勢長期不良，因肌肉拉扯導致的緊繃僵硬，需要設法消炎、並放鬆肌肉；筋膜沾黏導致組織間不再滑順，動作受限害肩頸疼痛加劇，需要剝離沾黏情況，方能緩解症狀。

因長期姿勢不良，導致肩頸痠痛的民眾，至復健科就診時，經常被「吊脖子」。陳麒文說，這類西醫「牽引治療」可產生負壓笑影，緩解神經壓迫，而中醫常見的針灸、推拿手法，則可以放鬆肌肉、減少發炎，卻無法同時處理肩摩沾黏，若採用中西整合治療模式，同時進行西醫頸部垂直牽引，並以中醫推拿幫助放鬆肌肉、氣動療法幫助剝離沾黏，可提升治療效果。

陳麒文說，若以白話形容，西醫像是「硬體工程師」，可幫助患者將壓迫的神經空間打開，中醫則是「軟體調校師」，幫助民眾放鬆肌肉、疏通氣血，讓身體恢復平衡，筋膜鬆解則是「潤滑技師」，讓卡住的組織重新滑順，三者合在一起，才真正能解決肩頸疼痛的根本，避免單一治療只能解決一部份問題，無法完整處理民眾不適的情況。

中醫

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