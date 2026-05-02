政策上路2年恐翻盤！在野提案重設掛號費上限 學者分析不設限恐致衝量

衛福部前部長薛瑞元2024年宣布，取消過去醫療機構掛號費天花板。去年國人平均就醫次數達16.3次，創近10年次高。國民黨多名立委近期提案修正「醫療法」第21條，為避免醫療服務階級化，以保障基本人權，將「行政費用」列入需由地方主管機關核定項目。學者分析，掛號費天花板取消後，診所勢必逐漸調升掛號費，加上就醫人次增加，醫界恐為「衝量」鼓勵民眾多就醫。

衛福部近期公布去年國人就醫平均次數達16.3次，為近10年來次高，民眾就醫次數居高不下，同時，健保財務卻面臨巨大挑戰。薛瑞元於2024年以回歸市場機制為由，取消掛號費上限，當時即引發醫療階級化疑慮。

前健保署長、北醫大衛生福利研究中心主任李柏璋說，當年政府提出掛號費上限取消前，應設法從支付標準調整、使用者付費部分負擔等著手，務實改革健保，否則隨民眾就醫次數變多，掛號費收入比率增加，醫界更希望民眾經常就醫，即使就醫次數提升恐稀釋點值，仍可增加由掛號費而來直接收入，「這是人性。」

立委徐欣瑩等19人提案修正「醫療法」第21條，將醫療機構行政費用，那為需由直轄市、縣市主管機關核定項目，並於修法說明中提到，掛號費雖為行政費用，醫療及購得合理反映成本、適度調整掛號費，但衛福部仍應盤點收費情形，並與時俱進擬定合理參考範圍，為保障民眾權益，也應建立資訊公開透明機制供民眾查詢、選擇，防範我國出現醫療階級化現象，保障基本人權。

近期該修正草案被醫界廣泛討論，不少診所醫師表達反對立場，認為掛號費數百元差距，不至於造成醫療階級化。李伯璋說，當年衛福部取消掛號費限制時，醫界雖掛保證不會立即調升掛號費，「但溫水煮青蛙，診所仍會逐漸調升掛號費」，導致立法院接獲民眾反映掛號費喊漲一事，現行醫療環境整體仍採論件計酬，醫界仍希望「看愈多病人、拿更多資源」，政府未務實面對生態改革。

李伯璋說，衛福部提案不到2年就面臨翻盤，且醫界、民眾立場迥異，本次提案立委人數達19人，研判期待藉由該提案，讓外界知道立委「與民眾站在一起」，呼籲政府針對醫療政策分出先後次序，認真面對支付標準調整，並推動8成以上民眾支持的使用者付費部分負擔，也應關注健保與商業保險相關性，遺憾現行執政者僅加碼給付各項藥品，卻未控制不必要藥費，給民眾真正需要的藥物。