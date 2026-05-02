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5月夜空觀星指南 寶瓶座η流星雨這天極大 行星與月球共舞

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
5月19日木星、金星、月球排列。圖／台北天文館提供
5月19日木星、金星、月球排列。圖／台北天文館提供

5月夜空燦爛，兩大觀賞重點為上旬的寶瓶座η流星雨、中旬起月球與多顆行星接連相近。台北天文館今表示，若天氣良好，民眾將可觀賞到流星雨，以及多次分別出現在清晨與傍晚的行星合月天象。

天文館說，寶瓶座η流星雨活躍期自4月19日至5月28日，預計於5月6日凌晨達到極大。在理想觀測條件下，每小時天頂流星數（ZHR）約50，實際可見數量約每小時20至30顆。

天文館指出，此流星雨的速度快、亮度高，常伴隨持續數秒的流星痕，十分精彩。輻射點約於凌晨1時30分自東方升起，下半夜至天亮前才能觀賞，但需注意避開月亮強光方向，提高捕捉到流星的機率。

5月中旬起，月球將與多顆行星在天球上接近。天文館提到，14日、15日清晨，土星火星分別出現在東方低空，與殘月相距不遠，其中1.2等的火星呈現紅色，土星亮度約0.9等。19日、20日的合月舞台則轉至傍晚的西方天空，亮度-3.9等的金星及-1.9等的木星分別於日落後不久與眉月相近，共構天際美景。

5月6日的寶瓶座η流星雨。圖／台北天文館提供
5月6日的寶瓶座η流星雨。圖／台北天文館提供

5月14日土星、火星、月球排列。圖／台北天文館提供
5月14日土星、火星、月球排列。圖／台北天文館提供

火星 木星 土星

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