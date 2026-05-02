84歲妹殺91歲姊⋯長者的四大困境 專家籲設「社區守門員」

台南日前發生84歲妹妹持刀殺死91歲姊姊的老老照顧悲歌，台南市政府社會局更籲勿獨自承擔，可撥打長照專線求助。專家認為，長者現有資訊落差、求助意願、心理責任、經濟迷失等困境，使得不易對外求助，建議政府應建構「社區守門員」概念。

台南市社會局對此呼籲，民眾若於照顧過程中感到身心負荷過重，切勿獨自承擔，可撥打1966長照專線，及早尋求長照服務資源與專業協助。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧點出長者4點困境，一是「資訊落差」，目前政府宣導可撥打1966多是以Line、網路等方式傳遞，但高齡者平常多是看電視連續劇，不見得會上網，建議政府能以適合他們的方式去宣傳，例如在連續劇置入性行銷，長者會更有感覺。

她說，二是求助意願，許多高齡者、低收入戶不太願意提出低收入戶、長照資源的申請，高齡者那個時代文化下，會有社會觀感的壓力，認為求助是一件丟臉、不體面的事，申請就代表自己很失敗，所以他們覺得「我可以，我就盡量做」。

張淑慧指出，三是心理壓力與責任感。例如台南此次事件，姊妹相依為命多年，如果妹妹求助，表示她要拋棄姊姊，會覺得求助是把責任丟給別人，自己是一個拋棄者、不負責的人；責任感、心理壓力導致她覺得不能拋棄姊姊，因此也不太能求助。

她提及，四是經濟迷失，長者們不清楚長照到底要花多少錢，甚至以為很貴，即使有政府有喘息服務、免費資源，也沒人告訴他們要負擔多少金額。對節儉長輩而言，不管是文化、心理責任、資訊落差或經濟迷失，都使他們求助意願不高。

張淑慧認為，與其呼籲長輩出來求助，倒不如去呼籲鄰里及早通報。台南姊妹相依為命多年，65歲以上至今的生命歷程，難道都沒人發現她們需要協助？

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線