苦苓列10國家「不宜獨旅」清單 點名1地：錢藏再貼身也沒用

知名作家苦苓出國旅遊經驗豐富，近日他在臉書分享「真的可以不用去的國家」清單，點名汶萊、斐濟、寮國、衣索比亞等地，引發網友熱議。今（2）日他再度發文，進一步列出「不適合一個人自己去的國家」，提醒獨旅者提高警覺，不過內容也在網路上掀起正反意見討論。

苦苓在貼文中首先點名埃及，他指出可能出現「騎駱駝到沙漠拍照，去程10美元，回程卻變100美元」的情況。還說之前曾有中國遊客堅持不給錢，在沙漠中徒步走回來導致脫水而死；西班牙則形容「你把錢藏得再貼身都沒用」，並稱常見兩人一組行竊手法。提及義大利，他提醒「穿著制服的警察有可能是假的」，恐藉機接觸旅客財物。

在印度部分，他直言觀光區「只要拿出現金或信用卡，就可能被搶走」，並稱單身女性易遭「毛手毛腳」；對於緬甸與柬埔寨則以「這應該不用說明了吧？」帶過，暗示安全疑慮。至於中國，他提到「隨時可能碰到公安要看你的手機」，若拒絕或配合後仍可能面臨後續問題。談到菲律賓，他則形容當地情況「警徽可以買、槍可以租」，並以「危邦不入」作結。

此外，他也點名峇里島，直言「兩個人去很好，一個人千萬不要」，稱可能遭遇各種騷擾；俄羅斯則語帶保留表示，「也不是說一個人絕對不行啦，只是兩個人以上『生還』的機會比較大」。他強調，以上內容「純屬個人意見」，並開放網友「補充或反駁，也不能冤枉人家」。

貼文曝光後引發討論，不少網友表示認同，認為「真的！危邦不入！花錢不能找罪受！」、「很可怕！不要冒險！」；也有網友持不同意見，指出個別經驗不應上升為國家整體印象，並認為多數地區實際旅遊經驗與貼文描述有所落差，應更客觀看待。