陸客北京腔感動「受到比在中國更友好接待」 驚訝台北運將聊天罵1對象

一名旅居國外、出身大陸北京的網友，在社群平台Threads分享台灣旅遊的11點感想，透露自己來台灣玩8天，胖了2公斤，當他開口是北京腔混搭英語，沒有因此被歧視，「我在台灣受到了比在中國更友好的接待」，以及「台灣人真的很喜歡跟陌生人搭話」。

大陸網友「CEO of Overthinking」在Threads發表台灣遊後感，「1，台北和台南的生活景觀顯然更像中國，而不是更像日本。大概是70%中國+20%日本+10%東南亞。2，台灣作為人均GDP亞洲第一的國家，消費水準卻比日本低很多，對遊客來說當然非常利好，但是對台灣人來說這不一定是好事」。

「3，我全程北京話加英語，並沒有感到被台灣的服務業歧視或者怠慢，作為一個北京人，我在台灣受到了比在中國更友好的接待。4，台北的計程車司機不知道為什麼都是統派，聽到我說北京話都開始罵賴清德，說兩岸還是要多溝通，當然也可能只是跟我客氣一下，在我稍微表達了對台灣制度的認同之後司機也不會繼續輸出，算是人際交往比較有度了」。

「5，台灣的文化產業很發達，書店很多也各有特色。6，台南的廟宇密度堪比京都，而且儀軌傳承得當、有條不紊，讓人得以一窺具有歷史層次感的漢文化社區未經破壞的本來面貌。7，台灣人真的很喜歡跟陌生人搭話」。

「8，比起台北，更加喜歡台南，看上去面相很凶的店主也是會好好推薦菜品的，台南大仙熱炒的黃雞母簡直人間珍饈。9，從面相上來看台南人長相更接近原住民和東南亞／廣東人的混血，台北則更像中國南方人。10，台灣的原住民文化這次没有機會體驗到，下次再來應該會跳過台北，直接玩台南、高雄，然後直奔宜蘭。11，台灣人表示客氣時會說「可以幫我XX一下嗎」，還挺有意思的。去總統府時安保人員說「包裡的水可以幫我喝一下嗎」我的第一反應是我要怎麼幫你喝？」

台灣網友留言，「看過最中肯的評語」、「台派路過，我們歡迎全世界的善良遊客」、「真的只是Threads上比較兇狠，現實上來台灣別有過激言論，就算是中國來的遊客，大多人的態度還是很友善的」、「歡迎您再來玩，只要認同台灣這塊土地的都歡迎」、「我覺得你的觀察很入微，也很實際，貼文更不會讓人不適，如果兩岸民眾都像是你我這樣友善愉快地交流，那也無妨」、「台南人特別愛跟陌生人搭話」、「GDP最高應該不是台灣」、「歡迎來台灣學台語，更能融入台灣社會」。

對於計程車司機的政治立場，其他網友說，「你一上計程車，司機就知道是中國人，接著表演」、「罵賴清德總統不一定是統派啦」、「計程車司機其實不都是統派，只是他們會由顧客的口音，去變換自己的立場」、「司機聽你講北京話，為你創造情緒價值」、「大多數台灣人，不會某些立場看法不同，就把氣氛搞僵難看」。

關於他對台灣人主動搭訕的印象，該名大陸網友在回覆留言時說明，一般是長輩來搭話，他和親友在景點聊天時，很自然有老爺爺、老奶奶攀談，「大家都很熱情是好事」。另有大陸網友問，「好想哭，為什麼0人跟我搭話？」他說，「你得先有個人起話頭兒，一個人的時候，學日本人拉長音『欸』一下也可以」。