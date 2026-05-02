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太空人一張照引爆共鳴 玉管處號召全民拼出台灣玉山百景

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
玉山陪伴的櫻花園。圖／玉管處提供、黃健彰攝影
玉山陪伴的櫻花園。圖／玉管處提供、黃健彰攝影

太空視角再掀台灣地景討論。NASA太空人林琪兒近日分享從國際太空站拍攝的台灣影像，中央山脈清晰可見，引發關注。玉山國家公園管理處順勢推出影像徵集活動，邀請全民用不同視角記錄玉山之美。

台灣出生的NASA太空人林琪兒近日在社群平台分享從國際太空站拍攝的台灣影像，從太空俯瞰，中央山脈如同巨大脊梁橫亙島嶼中央，輪廓清晰，引發網友熱議，也讓不少人重新關注台灣獨特的山林地景。

在這條綿延山脈之中，玉山以高聳尖挺的山形格外醒目，成為許多人辨識台灣地形的重要標誌。玉山不僅是台灣最高峰，更長年被視為象徵土地與自然的精神指標。玉管處指出，透過太空影像重新看見玉山，也讓外界再次思考氣候變遷與環境永續的重要性。

玉管處表示，許多民眾其實在日常生活中，早已與玉山「相遇」卻未必察覺，包括行經高速公路遠望山影、搭乘高鐵時在窗外一瞬間辨識輪廓，或在城市天際線後方看見熟悉山形，這些都是屬於台灣人的共同記憶。

為蒐集多元視角下的玉山風貌，玉管處推出「看見玉山－多視角之美」影像徵集活動，鼓勵民眾投稿分享心中的玉山。活動不限拍攝時間與器材，無論是手機隨手拍、專業相機作品，或是珍藏多年的老照片掃描檔皆可參加。

此次徵集活動除有抽獎外，另將評選30件具特色視角作品，每件提供新台幣5000元圖片使用費，期盼透過全民參與，累積屬於台灣的山林影像資料。

玉管處表示，活動收件至115年5月31日止，盼透過多元影像，讓更多人重新看見玉山，也重新理解這片土地所承載的自然價值與情感記憶。

從嘉義市垂楊路崇文國小拍攝的玉山。圖／玉管處提供、李正揚攝影
從嘉義市垂楊路崇文國小拍攝的玉山。圖／玉管處提供、李正揚攝影

台灣人 玉山 太空人

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