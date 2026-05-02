「照顧零空窗」逾3千移工雇主上凱道：不是提款機 停徵就業安定費

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今舉辦「2026雇主日凱道大集會」，呼喊「照護零空窗、停徵就業安定費」口號，約3000名失能家庭、中小企業、漁業與農業雇主頂著烈日聚集凱道，向政府表達在長照、移工制度下遭受的擠壓，尤其是在照顧夾縫中求生存的失能家庭，「聘移工，也只是想尊嚴地活下去」，政府不能只要求雇主付就業安定費、承擔管理責任，卻沒有相對應的保障。

不少聘僱移工的雇主們，今坐著輪椅上凱道，高喊「照顧零空窗」、「雇主不是提款機，停徵就業安定費」、「反對移工來台費用轉嫁雇主」。也有來自產業、農漁業的雇主參與。

台灣雇主協會理事長長張姮燕說，移工現在是產業、家庭照護與長照體系的重要支撐，早就不是補充人力，然而現行政策多偏重討論移工權益保障的提升，卻忽略家庭雇主、中小企業、漁業及農業雇主也是制度的被壓迫者。尤其是家庭類的雇主，不是財團、老闆，本身也可能就是勞工，在照顧失能、重症、高齡家人中苦撐，也需要權益保障。

桃園潛能發展中心董事長林進興說，需要24小時需要有人在旁協助的重症者，請不起薪水相對高的本國籍照顧者，不得不請移工，「我不是有錢才請移工，是因爲要活下去」。

「我們需要被照顧，在國家政策裡反而無法享受照顧，還要付出更多金錢」林進興無奈地說，長照制度應優先照顧重症，就是長照服務無法承接，重症只好請移工。他認為，長照經費多達1100多億，這些錢應該拿出來讓重症家庭請移工，或由政府直接聘僱移工。

他說，他相信請到的都是好移工，移工本身不是問題，有問題的是政策，但現在各部會無法整合，懂移工的是勞動部，懂照顧的衛福部卻當沒它的事，導致重症家庭要付錢、要被剝削。

中華民國脊髓損傷者聯合會理事長張木藤另指出，脊髓損傷者若活超過50年，每個月繳2000元的就業安定費，總共要花上100多萬，但當脊髓損傷者受傷起，全家人就傾所有資源在照顧，卻還要多繳一筆就安費給政府，並不合理。

漸凍人家屬劉先生感嘆地說，照顧太太已經18年，要面對照顧壓力，還要賺錢養家，太太從翻身、進食、如廁，甚至是呼吸都需要旁人協助，全身疼痛時要到醫院打止痛針，但現在的長照制度卻無法承接高強度的照顧。

劉先生說，他並不是營利的公司，只是重症家庭，聘移工，只是要讓家人有尊嚴地活下來，呼籲政府補足長照制度對重症照顧的缺口，讓照顧零匡窗，停徵就安費，減輕重症家庭聘移工的負擔，「不要讓我們疾病的同時，還要被制度壓垮。」

「我們不是反對移工，是反對錯誤政策！」 張姮燕強調，今天雇主們上凱道，是希望喚醒政府，保障移工權益的同時，也必須正視台灣雇主與失能家庭的制度處境。轉換或移工逃逸造成的照護空窗期，現實上就是超過法規規定的1個月或3個月，但政府完全不在乎雇主的難處。 除此，她也認為勞健保應該排除非公民，不該讓非公民瓜分台灣有限的資源。

針對依台美對等貿易協定（ART）承諾事項，勞動部預計於3年內落實製造業及漁撈業移工零付費，張姮燕說，她認同守護移工權益，但不該犧牲台灣雇主。她也質疑美方真的有提出零付費要求嗎？要雇主埋單，也必須先調查其他國家的收費狀況與金額。

對於勞動部、衛福部正在研擬的「家事移工雇主支持方案」，其中包括提高重症、移工懷孕家庭的喘息天數，她認爲光是提高天數幫助不大。

聘請移工的雇主們認為，現行政策多偏重討論移工權益保障的提升，卻相對忽略家庭雇主、中小企業、漁業及農業雇主也是制度的被壓迫者。記者葉冠妤／攝影

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今舉辦「2026雇主日凱道大集會」，約3000名失能家庭、中小企業、漁業與農業雇主頂著烈日聚集凱道，向政府表達在長照、移工制度下遭受的擠壓。記者葉冠妤／攝影