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台南長照悲歌 評估後仍傳命案 專家籲填補資訊斷層、關注被照顧者心靈

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台南市發生長照悲歌，長期受病痛91歲姊姊，雖屬長照需求等級CMS第7級，已規畫後續長照服務，但仍來不及遭妹妹砍殺。專家表示，本案處於「服務連結需要時間」的空窗期，也凸顯政府跨部會、跨領域的溝通仍有強化空間。示意圖。圖／123RF
台南市發生長照悲歌，長期受病痛91歲姊姊，雖屬長照需求等級CMS第7級，已規畫後續長照服務，但仍來不及遭妹妹砍殺。專家表示，本案處於「服務連結需要時間」的空窗期，也凸顯政府跨部會、跨領域的溝通仍有強化空間。示意圖。圖／123RF

台南市發生長照悲歌，長期受病痛91歲姊姊，雖屬長照需求等級CMS第7級，已規畫後續長照服務，但仍發生憾事。專家表示，本案處於「服務連結需要時間」的空窗期，也凸顯政府跨部會、跨領域的溝通仍有強化空間。

台南市中西區84歲的葉姓婦人與91歲的胞姊同住公寓，胞姊不堪長期病痛，行動、沐浴及飲食等日常生活功能皆無法自理，屬長照需求等級CMS第7級。已規畫後續長照服務，迅速啟動服務介入機制，積極協助家庭銜接相關照顧資源，但葉姓妹妹昨天深夜涉嫌持刀犯案。

國立台北護理健康大學長照系主任陳正芬表示，本案與過往被系統「漏接」的案件截然不同，本次案家已主動申請長照資源並獲得啟動，顯示其已進入體系，只是正處於「服務連結需要時間」的空窗期。

針對案中被照顧者反覆表達求死意念、痛苦不堪的狀況，陳正芬認為，這符合長照3.0強調的醫療銜接長照的一環。然而，目前的困境在於資訊不對稱，許多案家不清楚如何連結醫療資源來減輕被照顧者的痛苦，這凸顯出政府跨部會、跨領域的溝通仍有強化空間。

被照顧者心理健康長期被忽略，陳正芬也表示，過去社會多關注照顧者的心理壓力，常發現照顧者是因為對被照顧者的痛苦無法處理，「束手無策」才走上絕路。她建議台灣應參考英國經驗，建立24小時專線，這類專線不應僅提供心理諮商，更需具備實質的協助與指導功能，讓照顧者在不知所措的當下能獲得即時引導。

陳正芬強調，台灣必須開始認真討論被照顧者的心理狀態，避免案家因資訊斷層而在等待服務連結的過程中，因無力承擔痛苦而發生憾事。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

長照 照顧者

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